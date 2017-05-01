Роман САНЖАР: «Гельзин сейчас не до конца чувствует команду»

Наставник «Олимпика» Роман Санжар рассказал ведущей программы «Моя гра» Алле Бублий о плюсах и минусах работы с играющим президентом.



- Когда Владислав Гельзин был играющим президентом, Вы говорили, что это хорошо, ведь он знает команду изнутри, всегда рядом. Теперь он завершил карьеру игрока – что-то поменялось в этом плане?

- Во всем есть плюсы и минусы. Минус – он не до конца видит и чувствует команду. Он не видит игроков, поэтому иногда бывают вопросы: а почему ты поставил того, а почему ты сделал вот так?.. Но я вижу во время тренировок, что кто-то справляется, кто-то лучше трудится.



На самом деле, он всегда всем интересуется, держит руку на пульсе ситуации, но все равно, когда ты находишься внутри – ты чувствуешь команду.



- Вопрос, который всегда всех интересовал: Вы ставили Владислава Гельзина в состав, потому что он выигрывал конкуренцию, или потому, что он президент?

- Здесь все зависело от игр. Если поставить президента, то это тоже может сработать. Что такое, когда президент на поле или, например, выходит на замену?.. Безусловно, это ребят мобилизует, мотивирует, и мне это было в помощь.



Но президент, как правило, «свое» выше «нашего», общего, не ставил. Он понимает, что я хочу победить, команда хочет победить, и он хочет, чтобы его команда победила.