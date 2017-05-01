Виктор ВАЦКО: «Понравились Шепелев и Кравченко в Динамо»

Эксперт программы «Великий футбол» с Александром Денисовым на канале «Футбол 1» Виктор Вацко прокомментировал поражение одесского «Черноморца» в матче против «Динамо».
- Мне понравился первый тайм поединка и молодые воспитанники «Динамо» Шепелев и Кравченко. Очень понравился Ярмоленко, забивший уже 11-й мяч в чемпионате и потихоньку борющийся за титул лучшего бомбардира. «Черноморец», наоборот, не понравился, но этому есть объективные причины. Как бы там ни было, я всегда говорю, что даже «Барселона» без 8-ми футболистов, претендующих на место в основном составе, не сможет сыграть в привычном для себя ключе.
Конечно, повезло «Динамо» в какой-то степени, что «Черноморец» был существенно ослаблен – стоит посмотреть на запас одесситов, где находилось всего 4 футболиста. Хочалава, Коркишко, Андриевский, Люлька, Смирнов, Мартыненко не играли – вот такие реалии. Но это не умаляет заслуг «Динамо», на мой взгляд. Я не могу утверждать, что, если бы «Черноморец» вышел на матч в оптимальном составе, этого всего бы не было, потому что «Динамо» здорово сыграло.
Источник — ТК Футбол
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