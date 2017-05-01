Киллиан МБАППЕ: «Я самый везучий игрок команды»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе рассказал о своем отношении к Лиге чемпионов, игре бок о бок с Радамелем Фалькао и предвкушении противостояния с Джанлуиджи Буффоном.

UEFA.com: В этом сезоне вы впервые ощутили вкус Лиги чемпионов УЕФА. Это было потрясающе, не так ли?

Килиан Мбаппе: Да, действительно. Путь «Монако» получился необычным, ведь мы стартовали еще в третьем отборочном раунде матчами с «Фенербахче». Потом попали в сложную группу, где все команды, включая нашу, были примерного одного уровня.

Вышли из группы и попали на «Манчестер Сити» - один из сильнейших клубов Европы. В результате выдали два классных матча, зрелищных, с обилием голов. Пробились в следующий раунд, выиграв матч на своем поле со счетом 3:1. Потом была дортмундская «Боруссия», а сейчас в полуфинале нас ждет «Ювентус».

UEFA.com: Лично вам какой момент запомнился больше всего?

Мбаппе: Выездная игра с «Манчестер Сити», я тогда впервые вышел в стартовом составе. Мы выходили на поле, играла музыка - ощущения очень необычные. Я наслаждался моментом.

Сыграть в Лиге чемпионов мечтал с детства. Смотрел буквально все матчи и продолжаю делать это сейчас. Поэтому участие в турнире для меня - огромное удовольствие.

UEFA.com: Помогло ли вам в этой ситуации наличие рядом такого опытного игрока, как Радамель Фалькао?

Мбаппе: Да, конечно. Думаю, я самый везучий игрок нашей команды, ведь у меня есть шанс в самом начале карьеры играть рядом с таким топовым нападающим. Радамель оставил свой след в истории футбола, забил невероятное количество голов.

UEFA.com: Сложилось впечатление, что Леонарду Жардим не особо ограничивает вас на поле какими-то тактическими рамками. Помогает ли такой подход?

Мбаппе: Мы используем схему 4-4-2 с двумя нападающими, Радамель действует на острие, а я, скорее, вингер. Мне нравится двигаться по всему полю, и тренер это позволяет. Я могу переместиться направо, налево или в центр. Мне это, действительно, по душе, и я благодарен тренеру за это.

UEFA.com: В «Монако» немало игроков, умеющих забивать. Вы, Фалькао, Тома Лемар, Валер Жермен...

Мбаппе: Да, в нашей команде много классных игроков, и все мы стараемся друг ради друга, именно поэтому у нас забивают самые разные футболисты. Мы жаждем побеждать и все делаем ради этого. Нельзя рассчитывать только на индивидуальные качества, нужно действовать сообща. Только так добываются трофеи. Мы бойцы, а бойцы всегда стремятся к победе.

UEFA.com: Вернемся к полуфиналу против «Ювентуса». Туринцев многие считают едва ли не главными фаворитами на победу в турнире...

Мбаппе: «Ювентус» - великий клуб, все знают его историю и великих футболистов, которые там играли и играют сейчас. Это великолепная команда, выбившая «Барселону», которая также считалась одним из фаворитов. «Юве» продемонстрировал, что обладает всем необходимым, чтобы выиграть турнир. Но у нас тоже классная команда, и мы сделаем все для выхода в финал.

UEFA.com: Что для вас значит противостояние с Джанлуиджи Буффоном?

Мбаппе: Буффон? Это вратарь, прочно занявший место в истории, один из лучших в мире. Я рад, что у меня будет возможность сыграть против него. Ради этого ты и работаешь - чтобы играть против футболистов подобного уровня. В таких ситуациях выкладываешься полностью, чтобы победить.