КАЗЕМИРО: «В Реале ты должен быть готов выигрывать всегда»

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро в интервью UEFA.com вспоминает свои первые годы в Европе с «Порту» и «Реалом», а также рассуждает о полуфинальной дуэли в Лиге чемпионов УЕФА с «Атлетико».

Об игре за дубль «Реала»

С того самого момента, как я покинул «Сан-Пауло» и отправился через океан, я ставил перед собой цель закрепиться в составе «Реала». Это всегда было моей мечтой. Мне очень повезло, что я сперва попал в «Реал Кастилью». Когда игрок приходит в первую команду «Реала», тут же оказывается под нешуточным давлением. Все сразу ждут от него успехов. Я же попал в дубль, и у меня было время, чтобы познакомиться с партнерами, понять стиль игры «Реала», узнать новую страну и ее культуру, выучить язык.

О сезоне в «Порту»

Я уже выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом» до перехода в «Порту» - в сезоне 2013/14. Но тогда я играл не столь заметную роль, как хотелось бы. Хулен Лопетеги тренировал «Порту», и я отправился в Португалию, где очень многому научился. Это отличный тренер, с которым у меня были прекрасные отношения. У «Порту» богатые традиции, мне там нравилось, но я всегда ставил перед собой задачу играть за «Реал».

О роли полузащитника в современном футболе

Сейчас полузащитник должен быть универсальным - нельзя только разрушать атаки соперника, необходимо также участвовать в комбинационной игре. Конечно, мне нравится, когда болельщики хлопают мне за удачную игру в отборе. Они меня очень любят. Но попутно надо раздавать острые передачи и выходить на ударные позиции. Хавбек - это сердце футбольной команды, он всегда находится в центре событий, так что одной сильной стороной тут не ограничиться. Если у вас хорошая средняя линия, то у вас хорошая команда.

О финале 2016 года с «Атлетико» и новой встрече с этой командой

Тот трофей был самым важным в моей карьере. Я чувствовал, что внес большой вклад в общее дело. Выиграть Лигу чемпионов с «Реалом» - невероятное счастье. Но каждый матч отличается от предыдущих, так что наше новое противостояние с «Атлетико» будет совершенно другим. Мы понимаем, как силен оппонент, они заслужили участие в полуфинале. Будет трудно, ведь там действительно классный состав, «Атлетико» показывает прекрасный футбол. Кажется, что они всегда в 1/2 финала, ведь в четверку лучших вошли в третий раз за четыре года. Ну и, наконец, у них отличный тренер, который прекрасно разбирается в футболе.

О значении болельщиков во вторник

Фактор своего поля будет иметь огромное значение для нас в первом матче, и очень важно добыть на «Бернабеу» хороший результат. Когда видишь, как болельщики еще более страстно поддерживают тебя, приезжают заранее, чтобы поприветствовать при выходе из автобуса, это однозначно служит дополнительным импульсом. Прошу болельщиков продолжать в том же духе, ведь это действительно важно для нас. Полуфиналы Лиги чемпионов всегда радуют великолепными спектаклями, и предстоящий тоже будет отличным зрелищем. В то же время мы покажем, что уважаем наших соперников. Другого на этой стадии турнира мы просто не можем себе позволить.

О давлении из-за цели выиграть «примеру» и Лигу чемпионов

«Реал» привык к такому - и мы, игроки, тоже. Это одно из главных требований в «Реале» - ты должен быть готов выигрывать всегда. Мы знаем, насколько важны оба турнира. В первую очередь, Лига чемпионов, ведь это особенное соревнование. Но мы очень хотим выиграть и первенство Испании. Мы идем от матча к матчу - концентрируемся на играх в «примере», побеждаем в них, потом начинаем думать о Лиге чемпионов.