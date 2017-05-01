Александар ПАНТИЧ: «Рад, что нахожусь сейчас в Динамо»

Центральный защитник киевского «Динамо» Александар Пантич в интервью телепрограмме «Профутбол» на канале «2+2» рассказал о своем переходе в этот клуб и об адаптации как в новой для себя команде, так и в новой для себя стране.



О переходе в «Динамо»



— Что касается моего перехода в «Динамо», то тут все произошло очень быстро. Я хотел уйти из «Алавеса», хотел что-то поменять. Я принципиально отказался там оставаться, поскольку хотел иметь игровую практику. У меня были и другие варианты. Например, предложение от турецкого «Бурсаспора». Но, всё обдумав, я перешел в «Динамо». Все вопросы мы решили за несколько дней. Очень рад, что нахожусь здесь и считаю, что сделал правильный выбор.

Об адаптации в «Динамо»



— Я буду продолжать работать над тем, что мне говорит Сергей Ребров. Есть некоторые моменты в моей игре, которые я должен улучшить. Когда ты играешь в такой команде, у тебя есть определенные обязательства, ты должен работать на атаку, а это не всегда легко для защитника. Откровенно говоря, мне многое что не нравится в моей игре. Поэтому когда меня спрашивают о моих сильных качествах, я не знаю, что ответить.

Об Украине, сиесте и Дуляе



— В Украине, конечно, все иначе, но я стараюсь придерживаться того распорядка дня, который был у меня в Испании. Мне нравится придерживаться сиесты. Иначе мне функционировать сложно. Это уже традиция для меня: после тренировки — один час на отдых.



Украина мне чем-то напоминает Сербию. Культурой, людьми и даже кухней. Поэтому я не ощущаю больших проблем в адаптации. Единственная проблема — это языковой барьер. С переводом мне очень помогает Вида.



Кроме того, постоянно общаюсь в Киеве с Игором Дуляем — у нас с ним очень хорошие отношения, когда-то мы жили на одной улице. Моим идолом был Алекссандро Неста, но в детстве, когда я мало чего понимал в футболе, именно Дуляй был для меня примером. Можно даже сказать, что начал играть в футбол благодаря ему — постоянно следил за его карьерой