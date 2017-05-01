В Харькове состоялся отборочный турнир чемпионата Neymar Jr's Five!

29 апреля, на тренировочных полях ОСК «Металлист» в Харькове состоялся второй отборочный этап международного футбольного турнира Neymar Jr's Five!

В харьковском отборе приняло участие 32 команды, которые были разделены на 8 групп и оспорили между собой 16 путевок в плей-офф турнира. Еще на групповой стадии выделялись команды КВАДР, Атлетик и Aviator, которые с легкостью вышли в следующий этап и проложили себе дорогу к решающим матчам квалификации.

Напомним, что по регламенту Neymar Jr's Five, три команды от каждого из пяти городов могут выйти в национальный финал, который состоится 28-го мая в Киеве, и только одна команда станет обладателем главного трофея. Именно эта команда в июле 2017-го года отправится в Бразилию, где сразится с более 50-ю странами за титул чемпионов мира.

В полуфинальных матчах харьковского отбора КВАДРу и Атлетику удалось одолеть Бей Беги и Aviator соответственно с аналогичным разгромным счетом 5:0. Однако в финальных поединках болельщиков ожидали самые настоящие футбольные баталии.

В матче за третье место Aviator смог отправить в ворота Бей Беги только один гол и добыл для себя почетное право представить Харьков в национальном финале. В главном матче харьковского отбора интрига сохранялась до самого финального свистка, который оповестил о том, что триумфатором Neymar Jr's Five в Харькове стала команда КВАДР, прошедшая всю дистанцию без поражений.

Два гола в собственные ворота пропустил Атлетик, но несмотря на игру в меньшинстве, эта команда проявила свои бойцовские качества, не дав КВАДРу развить свой успех. Несмотря на поражение в финале, игроки Атлетика не выглядели расстроенными, ведь совсем скоро им, КВАДРу и команде Aviator предстоит побороться за главный приз украинского отбора Neymar Jr's Five в Киеве!

«Турнир отличный, очень интересный, что-то новое для Украины. Нашей команде очень понравилось, очень приятно было учувствовать. Даже если б мы проиграли, мы б не расстроились» - Роман Ольховский, капитан команды КВАДР.

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Neymar Jr's Five - уникальный международный футбольный турнир, динамичный формат которого придумал капитан сборной Бразилии Неймар. Команды с более чем 50-ти стран соревнуются в десятиминутных матчах. Каждый раз, когда одна команда забивает, соперник теряет игрока. Так продолжается до того момента, пока последний футболист не выбудет из игры. Всего в команде 5 основных игроков и 2 запасных.

Украинские отборочные турниры Neymar Jr's Five проходят с 22 апреля по 20 мая в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове. Национальный финал состоится 28 мая в Киеве.

Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов в возрасте от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет).

Календарь квалификаций Neymar Jr's Five:

22 апреля - Киев, «Локомотив» (ул. Стадионная, 10)

29 апреля - Харьков, «Металлист» (ул. Плехановская, 65)

6 мая - Днепр, Sport Life (ул. Набережная победы, 25);

14 мая - Одесса, «Спартак» (ул. Канатная, 79/1А)

20 мая - Львов, «Электрон» (ул. Ген. Чупринки, 130).

По результатам квалификаций 16 лучших команд будут соревноваться в Национальном Финале в Киеве, команда-победитель которого обеспечит себе билет в Бразилию, где будет бороться за звание Чемпиона Мира. Победитель Мирового Финала получит уникальную возможность встретить Неймара в Барселоне (Испания) и стать его гостем на знаменитом Камп Ноу на матче ФК Барселона.

Детали, правила и регистрация команд здесь: http://www.neymarjrsfive.com/uk/UA

Собирайте команду в своем городе и соревнуйтесь за поездку на Финал в Бразилию!

Регистрация в других городах продолжается!

Партнеры проекта: Сильпо, Tickets.ua

Медиа-партнеры: НЛО TV, Обозреватель, Футбол24, KISS FM, Bigmir, Football.ua

Спортивные организаторы: Sport Lab и чемпионат Киева по футболу Weekend Superleague.

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