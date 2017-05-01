Эден АЗАР: «Мы не оглядываемся на Тоттенхэм»

«Это была хорошая игра, и это отличное достижение, — говорит бельгиец. — Отправиться в гости к «Эвертону» и провести отличный матч было непросто. Мы контролировали игру с начала и до конца, и это хорошо».



«Накануне таких матчей присутствует некоторый страх, потому что, когда они играют дома, они очень сильны, и всякое может случиться, но мы справились и провели отличный матч, так что мы заслужили победу».



«Иногда сложно что-то сделать, потому что меня постоянно опекают, но если не я, то кто-то другой может все решить. И в этот раз это был Педро».



«Синим» осталось одержать три победы в четырех оставшихся матчах, чтобы стать чемпионами, и Куртуа прекрасно понимает, что работы еще много.



«Мы не оглядываемся на «Тоттенхэм». Конечно, мы хотим, чтобы они потеряли очки, но самое важное — следить за своей игрой, — говорит он. — Наверное, в «Тоттенхэме» думали, что в матчах с «Саутгемптоном» и на выезде с «Эвертоном» мы потеряем очки, так что важно, что мы победили».



«Теперь надо выигрывать домашние встречи, и это будет очень важно!»