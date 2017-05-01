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Бавария установила очередной рекорд чемпионатов Германии

Мюнхенцы завоевали пятый чемпионский титул подряд

  • 01.05.2017 13:46
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Метки
ФК Бавария
© ФК Бавария

В текущем сезоне «Баварии» удалось выдающееся достижение! В прошлом году Рекордмайстер уже становился первым немецким клубом, одержавшим четыре подряд победы в чемпионате. В сезоне 2016/17 эта серия была продлена. Благодаря победе над «Вольфсбургом» со счётом 6:0, команда Карло Анчелотти в пятый раз подряд привезет серебряную Салатницу в Мюнхен!

«Mia 5an Mia» - именно эта надпись красовалась на чемпионских футболках «баварцев», когда они вышли праздновать к болельщикам после финального свистка на «Фольксваген-Арене». «Победа в чемпионате это самый почетный титул. Мы стали чемпионами в пятый раз подряд. Это нечто неверотяное! Мы провели хороший сезон и совершенно заслуженно стали чемпионами», - не скрывал своего удовлетворения председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Обзор: Пять чемпионских титулов подряд

2013: В 28-м туре Бастиан Швайнштайгер забивает гол пяткой в матче с «Айнтрахтом» Франкфурт и приносит «Баварии» победу в чемпионате. Ещё ни одному клубу не удавалось оформить чемпионство так рано.

2014: «Баварцы» улучшили свой собственный рекорд. В 27-м туре мюнхенцы одолели в гостях «Герту» со счётом 3:1. Рекордмайстер стал первым мартовским чемпионом Германии!

2015: Чемпионство на диване. В 30-м туре «Бавария» обыграла «Герту» со счётом 1:0, день спустя ближайший преследователь «Вольфсбург» проиграл Гладбаху - титул оформлен.

2016: В предпоследнем туре Роберт Левандовски оформил дубль и принес «Баварии» гостевую победу в Ингольштадте, а с ним и четвертое чемпионство подряд!

2017: После того, как ближайший преследователь «Баварии» «Ред Булл» Лейпциг сыграл вничью с «Ингольштадтом», мюнхенцы в рамках 31 тура разгромили «Вольфсбург» со счётом 6:0. С отрывом в 10 очков за три тура до конца чемпионата «баварцы» отпраздновали пятое чемпионство подряд!

Источник — ФК Бавария

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