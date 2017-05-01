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Сталь празднует 91-й год рождения

«Сталевары» начинали свою историю под названием «Металлист»

  • 01.05.2017 13:44
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Сталь празднует 91-й год рождения

Сегодня, 1 мая, день рожденья футбольного клуба «Сталь» (Каменское). Клубу исполняется 91 год!  Именно 1 мая 1926 года в городе был открыт настоящий стадион: с раздевалками, беговыми дорожками и, самое главное, стандартным футбольным полем. Разрушенный спустя несколько лет из-за строительства ТЭЦ он, тем не менее, оставил след в названии улицы Футбольной на окраине района Пески. Этот стадион и стал колыбелью «Стали», ведь как раз в 1926 году была организована на постоянной основе команда «Металлист», объединившая работников Дзержинки. Отсюда и датой основания клуба является 1 мая 1926 года.

2015 год. В этот  день «Сталь» в рамках чемпионата Украины в первой лиге на своем поле со счетом 1:0 переиграла киевское «Динамо-2». Единственный мяч на 93-й минуте игры с пенальти провел Антон Котляр.

Источник — ФК Сталь Каменское

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