Сталь празднует 91-й год рождения

Сегодня, 1 мая, день рожденья футбольного клуба «Сталь» (Каменское). Клубу исполняется 91 год! Именно 1 мая 1926 года в городе был открыт настоящий стадион: с раздевалками, беговыми дорожками и, самое главное, стандартным футбольным полем. Разрушенный спустя несколько лет из-за строительства ТЭЦ он, тем не менее, оставил след в названии улицы Футбольной на окраине района Пески. Этот стадион и стал колыбелью «Стали», ведь как раз в 1926 году была организована на постоянной основе команда «Металлист», объединившая работников Дзержинки. Отсюда и датой основания клуба является 1 мая 1926 года.

2015 год. В этот день «Сталь» в рамках чемпионата Украины в первой лиге на своем поле со счетом 1:0 переиграла киевское «Динамо-2». Единственный мяч на 93-й минуте игры с пенальти провел Антон Котляр.