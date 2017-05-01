Тибо КУРТУА: «Победа над Эвертоном – очень важна для нас»

Тибо Куртуа похвалил команду за отличную игру во время вчерашней победы 3:0 над «Эвертоном».
«Синие» укрепили свое положение на первой строчке таблицы благодаря потрясающей победе в Мерсисайде. Авторами голов стали Педро, Гари Кэйхилл и вышедший на замену во втором тайме Виллиан.
«Она ощущается как очень важная победа, – говорит вратарь. — «Эвертон» выиграл последние восемь домашних матчей, у них была отличная серия, и они много забивали, так что сухой счет в такой встрече, отличная игра и победа – это прекрасный результат».
«В первом тайме у нас были трудности, потому что Идрисса Гуйе постоянно опекал Эдена, так что было сложно найти пространство».
«Во втором тайме Педро забил прекрасный мяч, и с этого момента мы уже могли контролировать игру. Потом мы забили второй гол, хотя тут, возможно, нам повезло, а потом и третий, так что все прекрасно. Осталось не очень много матчей, так что это важная победа».
Источник — ФК Челси
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.