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Дарио СРНА: «Играли очень плохо»

Капитан «Шахтера» прокомментировал матч против «Александрии»

  • 01.05.2017 12:31
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Капитан «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал матч против «Александрии»:

«Анализировать нечего: играли очень плохо. Недовольны мы, недоволен тренер. Не знаю, есть ли какая-то расслабленность, но мы сами в этом виноваты. В первом тайме повезло, что александрийцы попали в штангу, а после перерыва «Шахтер» действовал лучше. Работаем над своей игрой и завершающей фазой. Три года ждали такого момента, как следующий матч с «Зарей». Он будет решающим! Надеюсь, на стадион придет много людей. Я хочу, чтобы мы все вместе с нашими болельщиками и со зрителями из Донецка и Донбасса уже в следующую субботу праздновали чемпионство».

Источник — ФК Шахтер

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