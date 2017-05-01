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Владислав ДУБИНЧАК: «Мы намного сильнее соперников»

Капитан молодежной команды «Динамо» - о досрочном чемпионстве команды

  • 01.05.2017 12:29
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Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо

Капитан «Динамо» U-19 Владислав Дубинчак поделился своими впечатлениями от игры со «Сталью» и прокомментировал досрочное чемпионство своей команды:

- Хотели как можно раньше выиграть чемпионство. Было бы лучше, если бы это удалось сделать за пять-шесть туров. Но получилось за четыре, и мы этому рады.

- Вы снова обыграли «Сталь», но с еще большим счетом, чем несколько дней назад. Досконально изучили соперника?
- И изучили, и дома всегда легче играть. А в выездном матче еще и поле было не совсем хорошего качества. Более или менее нормальное, но дома лучше.

- Первые два мяча во многом предопределили исход встречи?
- Конечно. Мы всегда стараемся забивать быстрые мячи. Вы сами видели, что нам удается это делать уже в нескольких матчах подряд - отличаемся до 10-й минуты.

- С чем связана ваша замена в конце матча?
- Хотелось поскорее отдохнуть, отпраздновать. Ничего серьезного не случилось.

- При счете 2:0 уже играли в свое удовольствие?
- Старались забить больше, но уже как получилось, может, где-то не повезло. Главное, что мы создавали моменты, а реализация придет.

- Не будет проблем с мотивацией и желанием на оставшиеся матчи?
- Нет, конечно, с этим проблем нет. Вы помните, что в Юношеской Лиге УЕФА последний тур уже ничего не решал, но мы все равно были серьезно настроены. Сейчас также все будут выходить с максимальной мотивацией. Думаю, дадут поиграть ребятам, которые имели меньше игровой практики, и они захотят себя проявить с лучшей стороны.

- Первая команда играет в три защитника. У вас в планах нет чего-то подобного?
- Пока нам ничего не говорили, но я уже слышал, что, скорее всего, мы также будем перестраиваться под такую схему. В первой команде с этим легче. Их подготовили к такой схеме, а у нас пока не было времени. Думаю, с нового сезона перейдем на игру с тремя защитниками.

- Как вам далась турнирная дистанция после матча с «Аяксом»? проходили ее со спортивной злостью?
- Да, пожалуй. После той игры мы разозлились и хотели доказать, что мы сильные хотя бы во внутреннем чемпионате.

- В прошлом году вы также досрочно оформили чемпионство. Можно сказать, что чемпионат Украины для вас уже слабоват?
- Если мы становимся чемпионами за четыре тура, значит, он нам по зубам. Более того: мы намного сильнее соперников. Но мы не расслабляемся и на каждый матч выходим со стопроцентной мотивацией.

- Какой бы матч вы отметили в весенней части сезона? Кто самый достойный соперник, который отбирает много сил и эмоций?
- Были матчи, когда мы проигрывали «Александрии» и «Волыни». Наверное, в этих играх присутствовала какая-то расслабленность и усталость после Юношеской Лиги УЕФА. А в целом, по сути, нам никто не создал проблем. Со всеми было легко играть.

- Можно сказать, что команда испытывала определенные кадровые проблемы?
- Они есть, но вы сами понимаете, что игроки, которые сидят в «Динамо» на замене, в любых других командах будут лидерами. Сегодня лучше кто-то один, завтра - другой. Мы могли бы выходить лишь 11 игроками и выигрывать матчи.

- Вы смотрели финал Юношеской Лиги УЕФА?
- Да, и был расстроен, потому что туда вышла «Бенфика», которую мы два раза обыграли. Не буду говорить, что нам не повезло с жеребьевкой - это футбол. Не ожидали, что лиссабонцы так далеко пройдут, но такое бывает.

- Этот сезон вы провели в качестве капитана, как чувствуете себя в этой роли?
- Хорошо. А справляюсь или нет, нужно спрашивать у тренера. Но раз доверяют, значит, справляюсь.

- После финального свистка обливались водой, а в раздевалке – шампанским?
- Да, было три бутылки шампанского – мы им только обливались. Эмоции отличные!

Источник — ФК Динамо Киев

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