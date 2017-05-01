Вячеслав КЕРНОЗЕНКО: «Лунин свободно играет двумя ногами»

Не было бы счастья, да несчастье помогло. В текущем сезоне Днепр открыл для украинского футбола много новых имен. И хотя детский сад Дмитрия Михайленко еще не успел достичь каких-то серьезных высот, многие исполнители днипровской команды уже попали на карандаш скаутам серьезных клубов. Один из них — юный кипер Андрей Лунин, к воспитанию которого приложил немало усилий тренер вратарей Днепра (U-19), бывший голкипер сборной Украины Вячеслав КЕРНОЗЕНКО.



— Я бы вас сразу попросил не преувеличивать мою скромную роль в подготовке этого футболиста, — не дожидаясь первого вопроса, сказал воспитанник динамовской школы. — Куда больший вклад в формирование всех вратарских навыков Андрея Лунина внес его первый тренер Сергей Вольваков. Потом, когда он попал в Днепропетровск, с ним работал не только я, но и Николай Медин, и Валерий Городов.



«Не могу сказать, что Андрей Лунин вообще отмороженный»



— Помните, как он переходил в Днепр?

— Да. В Харькове уже было понятно, что Металлист рухнет, и исполнительный директор нашего клуба Андрей Русол сразу положил глаз на этого игрока. Потом он попросил меня, чтобы я позвонил отцу Андрея и порекомендовал ему принять предложение. Дело в том, что с Луниным мы познакомились еще в юношеской сборной Украины. Вот Русол и решил, что к моему мнению могут прислушаться.



— Выходит, прислушались. У вратаря были еще какие-то предложения — например, от Динамо или Шахтера?

— Точно не могу вам сказать, но отец говорил, что какие-то варианты были. Золотых гор парню я, конечно, не обещал. Просто сказал: «Ваше решение — это ваше решение, но мы бы хотели…»



— Спокойствие — главный козырь Лунина. Вы согласны?

— На данном этапе определенная психологическая устойчивость есть — это мое мнение, это видно и по играм, и по работе. У него были ошибки, но они не выводили его из себя. Впрочем, я не могу сказать, что этот парень — флегматик. Полностью отмороженным, уж простите за жаргон, я бы его не назвал. Эмоции у него, конечно же, присутствуют. Когда что-то не получается, он всегда по-хорошему заводится.



— Его игра ногами — вообще высший пилотаж, не так ли?

— Еще раз повторю, что основные футбольные навыки и вратарскую технику он получил в Харькове. К нам он приехал уже с определенной базой — и достаточно хорошей базой. Мы, разумеется, всячески пытались развивать все его сильные качества, в том числе и игру ногами. Сразу обратили внимание, что Лунин свободно работает двумя ногами. Понятно, что поначалу брака было больше, чем сейчас, но, попав в первую команду Днепра, он еще больше прибавил в игре в пас.



Тут нужно учитывать и командный фактор, тактические требования тренеров. Вы же видите, как подопечные Дмитрия Михайленко выходят из обороны. Просто так мяч вперед не бьют, а в такой игре роль голкипера очень важна.



«Скажите, а Шовковский хорошо играл на выходах?»



— Существуют разные мнения по поводу игры вратаря Днепра на выходах. Одни говорят, что это его недостаток, другие утверждают, что он силен в данном компоненте. На чьей стороне будете вы?

— У меня к вам встречный вопрос. Вот Александр Шовковский хорошо играл на выходах?



— Да. Самое главное, что он играл, а не стоял в воротах.

— Совершенно верно. Можно вообще не выходить, как это многие делают, и тогда никто не скажет, что ты плохо работаешь во время верховых подач. А можно 10 раз пойти, в девяти случаях ликвидировать угрозу своим воротам и в сложнейших ситуациях снять мяч, но допустить одну ошибку — и скажут, что ты плохо играешь на выходах…



Конечно, в ситуации с Андреем Луниным работы и в этом компоненте предстоит провести еще немало, но подкупает то, что он стремится играть активно. Я считаю, что это положительный момент. Хотя сейчас, когда он попал в руки Валерия Городова, у него и выхода другого нет. В свое время этот голкипер Днепра, не обладая внушительными антропометрическими данными, смело и активно действовал на выходах, не боялся страховать защитников и за пределами штрафной площади. Так что и своего подопечного он, естественно, будет нацеливать на такой футбол.



— В период ваших выступлений за Днепр под руководством Городова вам тоже выдвигали такие требования?

— Да. В свое время мы с Николаем Мединым через все это тоже прошли.



— Вернемся к Андрею Лунину. Вся эта шумиха с его возможным переходом в Шахтер, а также интересом со стороны итальянских и испанских клубов может как-то помешать парню?

— Какие-то слухи периодически доходят и до меня, и определенные переживания по этому поводу, конечно же, есть. Впрочем, могу точно сказать, что в плане отношения к работе и поведения в быту Андрей каким был год назад, таким и остается. Тут важны человеческие качества, открытость и, самое главное, воспитание, которое заложили родители. А все это на хорошем уровне.



Как будет дальше? Мне сложно об этом судить. Стучу по дереву и очень надеюсь, что будет так, как и сейчас. Правильное восприятие того, что происходит, правильная оценка своей роли в команде — залог успеха любого футболиста. Я думаю, что Андрей хорошо понимает: не сложись такая ситуация в нашей стране, у него, может, и не было бы такого шанса. И не только у него. Вот это молодые ребята должны четко для себя уяснить. Такой взвешенной оценки мне и хочется пожелать Лунину. Я ему, в принципе, в личной беседе это уже и желал.



«Мы были против, но Михайленко рискнул»



— Вас не удивит, если уже в июне голкипер Днепра окажется в национальной сборной Украины?

— Не знаю. Ко всем взлетам, которые происходят в украинском футболе, я стараюсь относиться довольно сдержанно. Было много случаев, когда молодые ребята резво начинали, а потом останавливались в росте, поэтому во всем нужна постепенность.



— Скорее всего Лунину это не грозит, ведь он, по сути, перепрыгнул молодежный состав Днепра и после U-19 сразу заиграл в основе, не так ли?

— Так и было, хотя, признаюсь, многие из нас, в том числе и я, придерживались совершенно другого мнения. Думали, пускай сначала парень, которому тогда было еще 17 лет, пройдет хотя бы сборы с первой командой, а потом… Но главный тренер Днепра Дмитрий Михайленко рискнул, и это доверие сыграло свою положительную роль.



— Но все-таки — что вы думаете по поводу его возможного вызова в сборную?

— Я сторонник того, что надо потихоньку пройти все ступени — юношеская, молодежная, а потом уже и национальная команда. Впрочем, искусственно сдерживать рост футболиста тоже неправильно, поэтому все может быть.