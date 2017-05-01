Роман САНЖАР: «Боремся за еврокубки, но пока не готовы к ним»

Наставник «Олимпика» Роман Санжар рассказал ведущей программы «Моя гра» Алле Бублий об амбициях своей команды и финансовой ситуации в клубе.



- Команда борется за еврокубки?

- Безусловно.



- Но она готова к еврокубкам?

- Я думаю, что нет.



- Ей нужно усиление?

- Конечно. В первом круге, я считаю, у нас была очень хорошая команда, но по определенным причинам в течение зимнего перерыва мы потеряли очень важных для себя игроков. Если взять команду в целом, я считаю, что мы, конечно же, просели. Тем ребятам, которые к нам пришли, на сегодняшний день еще надо работать для того, чтобы подтянуться к нам.



- Как усиливаться, если «Олимпик» не покупает футболистов?

- Это очень сложно.



- А почему не покупает?

- У нас очень ограниченный бюджет, но он, слава Богу, есть. И президент все делает для того, чтобы он у нас был. Огромное спасибо ему за то, что у нас все стабильно. И все, что он обещает, он выполняет. Но для того, чтобы нам двигаться вперед и ставить более высокие задачи, конечно же, надо развитие, которое напрямую зависит от президента, безусловно. И от нас, но и от него тоже.



- Если Вы попросите деньги хотя бы на один трансфер, президент выделит вам средства?

- Это надо обсуждать. Я, наверное, должен быть убежден, что этот единственный трансфер поможет нам кардинально поменять результаты.



Нам надо пополнение. Нам надо усиление – я в этом уверен. Но это сделать это очень сложно.



- Вы не покупаете футболистов, но еще и в аренду не очень любите их брать…

- Это больше позиция президента. Арендованный футболист сегодня есть, а завтра может уйти. Владислав Григорьевич хочет, чтобы у нас все было свое, но те ребята, которые играют у нас в дубле, в молодежных командах, не дотягивают до наших задач. Допустим, мне удалось убедить Владислава Григорьевича взять в аренду Сергея Гриня, увидев все проблемы, которые были в начале года. Мы договорились. Он единственный арендованный футболист. Я считаю, что Сергей действительно нас усилил и во многом нам помог. Он не набрал достаточных кондиций на сегодняшний день, потому что выпал из-за травмы и кучи других причин, но я считаю, что именно тем, что Владислав Григорьевич мне уступил в этом вопросе, он поступил тонко. Он видел, что нам надо усиление, и я думаю, он о своем решении не пожалел.



- Какая в клубе ситуация с зарплатами?

- Задержек по выплате практически нет. Если это какая-то неделя, то я считаю, что это даже не задержка. Владислав Григорьевич все, что говорит – делает. О большем, чем он может сделать, он просто не говорит.



- В «Олимпике» самые низкие зарплаты в Премьер-лиге...

- Возможно, они действительно одни из самых низких, но они стабильные, и они есть. Наверное, Владиславу Григорьевичу непросто обеспечить и такой заработный фонд. Я знаю, что все в Донецке потеряно. В Киеве началась у него, наверное, совсем новая жизнь, надо все строить заново, а это очень непросто.



Да, зарплаты небольшие, но наша команда является фундаментом. Пожалуйста, приходите, показывайте футбол и идите туда, где платят большие зарплаты. Это тоже мотивация.