Виктор ЛЕОНЕНКО: «Киевляне не виноваты, что Черноморец приехал слабый»

Эксперт программы «Великий футбол» с Александром Денисовым на канале «Футбол 1» Виктор Леоненко поделился впечатлением от игры киевского «Динамо» в поединке с одесситами.
- «Динамо» просто не заметило «Черноморец». Думаю, что сыграли даже без потерь. Радует, что «Динамо» хоть с такими командами играет сильно. Я считаю, что Ярмоленко и именинник (Домагой Вида – прим. ред.) – это два лучших игрока в этой встрече. Вида все перекусил¸ что можно было, и ничего не дал сделать атакующим игрокам «Черноморца». Всех «взъел», если так можно сказать, и свой любимый мяч головой забил.
«Динамовцы» молодцы: воспользовались тем, что одесситы приехали 10-ым составом в Киев. Потому что все мы прекрасно видели кубковый матч («Динамо» - «Николаев» - прим. Footballua.tv), где киевляне на 45-ой минуте только забили, а моментов почти что и не было. Честно говоря, первый тайм игры «Динамо» с «Николаевом» меня удивил, потому что поменяй футболки – и я бы не увидел разницы между командами. И с «Шахтером» мы «Динамо» почти не видели. Но киевляне не виноваты¸ что «Черноморец» приехал слабый.
Источник — ТК Футбол
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