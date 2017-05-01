Виктор ЛЕОНЕНКО: «Киевляне не виноваты, что Черноморец приехал слабый»

Еврею Суркису нужно срочно пригласить для игроков Динамо на тренировку специалиста по балету(бале...

Не были бы они основными игроками горняков. На их позициях играют бразильцы. Остались бы в шахте,...

Ха, он в ФИФА 07 в карьере был одним из перспективных...

Нечего было подписывать контракт с Сити, которому ты абсолютно не нужен. А арендованного игрока н...