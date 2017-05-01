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Александр ЗИНЧЕНКО: «Зачем брать игрока, которого ты не используешь?»

Украинский хавбек недоволен своим положением в ПСВ

  • 01.05.2017 11:46
  • 1803 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ПСВ
© ПСВ

У полузащитника национальной сборной Украины истекает срок аренды с голландским Эйндховеном

Отсутствие игровой практики помешало ему сыграть против сборной Хорватии. Увы, но за последний месяц ситуация не изменилась. Украинский полузащитник Александр ЗИНЧЕНКО регулярно выступает за молодежную команду голландского Эйндховена (в шести матчах — восемь голевых передач), но не выходит даже на замену в играх основы…

— Саша, твоя аренда в ПСВ рассчитана до конца текущего сезона?
— Да, но поделиться своими планами я пока не могу. В чемпионате Голландии осталось провести две игры, и после этого мы примем какое-то решение. Могу сказать одно — здесь я несчастлив, поскольку семь матчей подряд уже не выхожу на поле. Так и не понял, зачем было брать футболиста, которого ты не используешь. Впрочем, думаю об этом, но потом все равно прихожу к выводу, что решение тренера никогда не стоит обсуждать. Таков выбор наставника…

Горевать я не собираюсь. В любом случае, для меня это сумасшедший опыт, который не купишь ни за какие деньги. Я уверен, что этот опыт мне пригодится в будущем.

— Ты принадлежишь Манчестер Сити. С тобой кто-то поддерживает связь из этого клуба?
— Люди, которые занимались моим трансфером, звонят, спрашивают, как у меня дела. Большего я вам пока сказать не могу…

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Vadim-vvn
      Vadim-vvn, 01.05.2017 11:50
    -6
    Юрченко, Зинченко - сбежали из Шахтера талантливыми мальчиками, в данных условиях уже бы были основными игроками горняков. Но нет, они звезды с большими европейскими планами - лавочники вы там никому ненужные.
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    scooterok
      scooterok, 01.05.2017 12:13
    +6
    В ФИФА 17 он даже очень ничего)
    У меня он хоть имеет игровую практику
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    SandroKing
      SandroKing, 01.05.2017 12:39
    0
    Нечего было подписывать контракт с Сити, которому ты абсолютно не нужен.
    А арендованного игрока никто не будет развивать, делать из него основного. Это так, на подхвате. А возраст такой, что нужно играть, расти, набираться опыта.
    Ведь сам загнал себя в такую ситуацию, теперь не жалуйся.
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    vasyan86
      vasyan86, 01.05.2017 12:53
    0
    scooterok, 01.05.2017 12:13
    В ФИФА 17 он даже очень ничего)
    У меня он хоть имеет игровую практику
    Ха, он в ФИФА 07 в карьере был одним из перспективных...
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    Zhez53
    online
    Zhez53, 01.05.2017 13:03
    0
    Vadim-vvn, 01.05.2017 11:50
    Юрченко, Зинченко - сбежали из Шахтера талантливыми мальчиками, в данных условиях уже бы были основными игроками горняков. Но нет, они звезды с большими европейскими планами - лавочники вы там никому ненужные.
    Не были бы они основными игроками горняков. На их позициях играют бразильцы. Остались бы в шахте, сейчас мотались по арендам в Ильичевце, или как Вася Кобин кайфовали на лавке.
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