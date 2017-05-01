Александр ЗИНЧЕНКО: «Зачем брать игрока, которого ты не используешь?»

У полузащитника национальной сборной Украины истекает срок аренды с голландским Эйндховеном
Отсутствие игровой практики помешало ему сыграть против сборной Хорватии. Увы, но за последний месяц ситуация не изменилась. Украинский полузащитник Александр ЗИНЧЕНКО регулярно выступает за молодежную команду голландского Эйндховена (в шести матчах — восемь голевых передач), но не выходит даже на замену в играх основы…
— Саша, твоя аренда в ПСВ рассчитана до конца текущего сезона?
— Да, но поделиться своими планами я пока не могу. В чемпионате Голландии осталось провести две игры, и после этого мы примем какое-то решение. Могу сказать одно — здесь я несчастлив, поскольку семь матчей подряд уже не выхожу на поле. Так и не понял, зачем было брать футболиста, которого ты не используешь. Впрочем, думаю об этом, но потом все равно прихожу к выводу, что решение тренера никогда не стоит обсуждать. Таков выбор наставника…
Горевать я не собираюсь. В любом случае, для меня это сумасшедший опыт, который не купишь ни за какие деньги. Я уверен, что этот опыт мне пригодится в будущем.
— Ты принадлежишь Манчестер Сити. С тобой кто-то поддерживает связь из этого клуба?
— Люди, которые занимались моим трансфером, звонят, спрашивают, как у меня дела. Большего я вам пока сказать не могу…
Источник — zbirna.com
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У меня он хоть имеет игровую практику
А арендованного игрока никто не будет развивать, делать из него основного. Это так, на подхвате. А возраст такой, что нужно играть, расти, набираться опыта.
Ведь сам загнал себя в такую ситуацию, теперь не жалуйся.
У меня он хоть имеет игровую практику
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