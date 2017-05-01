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Сергей ПАЛКИН: «Хоть бы 12 команд осталось в нормальном виде»

Гендиректор «Шахтера» - о формате чемпионата

  • 01.05.2017 11:44
  • 352 просмотров
  • 3 комментария
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Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался по формату чемпионата и встрече представителей клубов УПЛ, которая прошла на минувшей неделе.

«Каждый тренер, он не высказывается с точки зрения интриги чемпионата, он не высказывается с точки зрения посещаемости. Он смотрит только на себя лично и на свои задачи. Одному важно сохранить свои позиции в премьер-лиге, другому важно попасть в еврокубки.

Все естественно хотят, чтобы было 16 команд в чемпионате, но 16 не получается – не готовы мы сегодня. Дай Бог, чтоб 12 осталось в нормальном виде, и мы продолжали играть.

Все мы сконцентрированы на том, чтобы вернуть болельщиков на стадион. Это главный вопрос, вокруг которого все крутилось. Трансляторы говорят о том, что нужен формат, который поднимает посещаемость стадионов. Они говорят, что мы не можем показывать футбол, где вообще нет людей.

Если человек включает телевизор и видит, что на трибунах никого нет, он просто переходит на другой канал или выключает телевизор. Поэтому, нам нужно принять тот формат, который как-то искусственно подымет интригу чемпионата», - заявил Палкин в эфире программы «Великий футбол».

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    bsdmk
      bsdmk, 01.05.2017 11:47
    0
    Лучше-бы тебя не осталось!
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    jekavayp
      jekavayp, 01.05.2017 12:06
    0
    ....и самое главное чтобы в порядке были три наших фарма
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    Макс Руденко
      Макс Руденко, 01.05.2017 12:12
    -3
    Хм. При плохом Грише такого не было. Хорошие мутят каждый год что то новое. А надо просто разрешить орендованым играть против своей команды и ЗАПРЕТИТЬ играть командам с одним спонсором в любом его виде.
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