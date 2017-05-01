Шахтер забил 1600-й мяч в чемпионатах Украины

Победа над «Александрией» не только укрепила шансы «Шахтера» на чемпионство - гол Факундо Феррейры оказался юбилейным.

Матч против «Александрии» стал для донецкого «Шахтера» очень значимым. Подопечные Паулу Фонсеки могли уже вчера, 30 апреля, досрочно стать чемпионами Украины, однако очередная победа «Динамо» перенесла торжество «горняков», как минимум, на неделю.

Несмотря на тяжелый ход поединка, «горнякам» все-таки удалось забить единственный гол в матче, однако данная игра гораздо более важна для статистики, нежели для турнирной таблицы.»Шахтер» обыграл «Александрию», приблизившись к титулу чемпиона Украины

Дело в том, что матч в Харькове стал для донецкого клуба дважды юбилейным: во-первых, свой юбилейный, 250-й матч за команду провел вратарь сборной Украины Андрей Пятов. А единственный гол в матче стал не только победным, но и 1600-м за все время выступлений в чемпионате Украины.

Кроме того, будущее чемпионство станет для «Шахтера» 10-м в истории Украины. Любопытно, что все свои чемпионские титулы «Шахтер» завоевал под руководством иностранных тренеров: Невио Скалы, Мирчи Луческу и Паулу Фонсеки.