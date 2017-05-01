Четвертий ігровий день на Чемпіонаті світу з пляжного футболу був ознаменований першою гучною сенсацією. Чинні чемпіони світу португальці у групі С програли команді Парагваю з рахунком 3:5 і ризикують не вийти з групи. Не сказати, що перемога парагвайців була випадковою – південноамериканці тактично грали блискуче, міцно у захисті та гостро у нападі. Як результат – голи парагвайців на будь який смак й перші три очки на турнірі, які дозволили піднятися на другу позицію в турнірній таблиці. А от португальці опустилися на третю сходинку й тепер в третьому турі їм потрібно обов’язково перемагати команду Об’єднаних Арабських Еміратів, яка захопила лідерство у групі.

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови

Груповий етап, Група С. Другий тур

Парагвай – Португалія - 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Команда же Об’єднаних Арабських Еміратів у серії пенальті переграла Панаму й очолила з чотирма очками турнірну таблицю. У вирішальному, третьому турі групи С збірну ОАЕ чекає непросте випробування у матчі проти розлюченої Португалії. А от Парагвай зіграє з аутсайдерами квартету панамцями, і їм потрібна перемога, щоб вийти у чвертьфінал турніру.

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови

Груповий етап, Група С. Другий тур

Панама – ОАЕ - 2:2 (2:2, 0:0, 0:0) /2:3 пен./

Група С

№ Команда І ПЕР ПЕР.ОТ/ПЕН ПОР М О 1 ОАЕ 2 1 1 0 5-4 4 2 Парагвай 2 1 0 1 7-6 3 3 Португалія 2 1 0 1 10-5 3 4 Панама 2 0 0 2 2-9 0

А у групі D збірна Бразилії переграла Польщу 7:4 та достроково вийшла у чвертьфінал. У поляків дублями відзначилися Сагановскі та Есіновскі, проте бразильці показали потужну команду гру. А яскраві голи родоначальників пляжного футболу доводять, що це головні фаворити за чемпіонське звання Мундіалю-2017.

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови

Груповий етап, Група D. Другий тур

Польща – Бразилія - 4:7 (1:1, 0:2, 3:4)

В іншому матчі групи D команда Таїті переграла Японію 4:3 і тепер у обох команд по три очки в турнірній таблиці. У японців класний матч провів Така Акагума, на рахунку якого всі три голи команди. Проте героєм зустрічі став Лі Кунг Фуе, який за півтори хвилини до завершення основного часу приніс перемогу Таїті й шанси на вихід у чвертьфінал. Адже в останньому турі цього квартету Таїті зіграють проти Польщі, а Бразилія зустрінеться з Японією.

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови

Груповий етап, Група D. Другий тур

Таїті – Японія - 4:3 (1:0, 0:0, 3:3)

Група D

№ Команда І ПЕР ПЕР.ОТ/ПЕН ПОР М О 1 Бразилія 2 2 0 0 11-5 6 2 Таїті 2 1 0 1 5-7 3 3 Японія 2 1 0 1 12-8 3 4 Польща 2 0 0 2 8-16 0

У ніч проти вівторка грають:

01.05.2017, 22:30 Італія – Мексика (група В)

02.05.2017, 00:00 Швейцарія – Сенегал (група А)

02.05.2017, 01:30 Нігерія – Іран (група В)

​02.05.2017, 03:00 Багамські Острови – Еквадор (група А)

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Лев Галушко, спеціально для Sport.ua

Фото: fifa.com