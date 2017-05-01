Победы грандов, битва в Кропивницком и очередная осечка Зари

Пребывающие в ожидании очной встречи в финале Кубка Украины «Динамо» и «Шахтер», добыли разные победы в чемпионате. «Горняки» в Харькове с трудом сломили сопротивление навязавшей вязкую игру «Александрии», а «Динамо» в «гостевом матче» на НСК «Олимпийский» разбило набравший ход «Черноморец». Победы грандов позволили сохранить преимущесто над опонентами в борьбе за третье место «Заре», которая сыграв вничью с «Олимпиком», не может победить уже пять матчей кряду.

Матч тура

Пожалуй, самым боевым и интересным в минувший уик-энд стал поединок «второй шестерки», в котором «Звезда» принимала «Карпаты». Гости повели в счете в дебюте после удара с «точки» Гладкого, но подопечные Романа Монарева не только восстановили статус-кво, но и до конца тайма вышли вперед и забили третий мяч. Вернувшийся из «Вильярреала» Гуцуляк, забивший во втором матче подряд, сократил отставание «зелено-белых» до минимума. Дальше больше – «Карпаты» остались вдесятером и даже провели третий мяч, но арбитр взятие ворот отменил из-за довольно-таки сомнительного офсайда у Худобяка. В общем, боевая победа «Звезды», которая показала, что и среди тех, кто борется за выживание, есть на что посмотреть.

Демарш тура

Полузащитник «Шахтера» Бернард явно был недоволен своей заменой в матче с «Александрией». Уступив место на поле на 63-й минуте Дентиньо, Бернард демонстративно прошел мимо скамейки запасных «горняков», никому не пожал руку и проследовал в раздевалку. Бразилец, впрочем, был «заведен» с первых минут встречи – грубым ударом сзади по ногам травмирован Антона Шендрика, а вскоре мог вполне наиграть на красную карточку, но арбитр его пожалел.

Непонимание тура

Партнер Бернарда – Марлос после игры выразил непонимание тем, как «Александрия» действовала в матче против «Шахтера».

«Когда соперник так закрывается, очень сложно играть в футбол. Не впервые встречаемся с такой насыщенной обороной. Я не понимаю, почему так играют только против нас. Почему так не играют против «Динамо»? В футбол должны играть две команды, а сегодня был не футбол, ведь одна команда просто защищалась», - удивился бразилец.

Дебюты тура

В матчах 27-го тура состоялось два дебюта. В поединке с «Черноморцем» Сергей Ребров из-за дисквалификации не смог использовать Николая Морозюка и его место занял 19-летний Никита Кравченко. А в Луцке наставник «Днепра» Дмитрий Михайленко выпустил на поле 19-летнего Дениса Костышина – сына своего партнера по «Днепру» 2000-х Руслана.

Отыгравший весь матч на позиции правого вингера Кравченко поучаствовал во втором голе в ворота «моряков», отдав «предголевой» пас на Ярмоленко.

Протест тура

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб проигнорировал пресс-конференцию после матча с «Олимпиком» (1:1). Наставник луганчан остался недоволен судейством матча и решил не разговаривать с журналистами, чтобы не наговорить лишнего. Подменивший Вернидуба на пресс-конференции тренер «Зари» Юрий Коваль так объяснил его отсутствие: «Юрий Николаевич эмоциональный человек. Ничего сверхъестественного не произошло. Есть, так сказать, распределения ролей. Бывает всякое. Сегодня решили так».

При этом нужно отметить, что «Заря» не может выиграть в чемпионате уже пять матчей подряд. Последний раз команда Юрия Вернидуба побеждала в УПЛ 19 марта в матче с «Волынью».

Пас тура

Еще один молодой игрок «Динамо», ставший после перехода на схему игры в три защитника основным центрбеком – Владимир Шепелев в поединке с одесситами отметился отличным голевым пасом на Ярмоленко.

Фраза тура

Наставник «Волыни» Виталий Кварцяный после поединка с «Днепром» (0:1) по традиции прошелся по игрокам своей команды.

«У нас 80 процентов трусов в команде. Боятся играть. Спихивают один на одного ответственность. Замкнутые какие-то», - посетовал Кварцяный.