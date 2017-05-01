Роман САНЖАР: «Разговоры о договорных матчах влияют на коллектив»

Наставник «Олимпика» Роман Санжар в программе Аллы Бублий «Моя гра» прокомментировал слухи о том, что его команда участвует в договорных матчах.



- Какую реакцию вызывает у Вас тема договорных матчей, «игр на контору»?

- Иногда вызывает злость, иногда – раздражение от этого всего. Эти разговоры сильно влияют на коллектив, на микроклимат в команде. Но ты понимаешь, что только своей игрой ты можешь отодвинуть все разговоры на дальний план.



- Почему в контексте темы договорных матчей постоянно упоминался «Олимпик»?

- Мне тяжело сказать. Во-первых, я в этом до конца не разбираюсь. Я сам никогда в жизни даже в лото не играл, я никогда сам не делал какие-либо ставки, потому что я знаю, что каждый матч – непредсказуем. Плюс это неинтересно. Когда идут какие-то разговоры и мне рассказывают, что кто-то где-то ставил – возможно. Но какое отношение это имеет к нам? Моя задача – закрыть команду и оградить от этих разговоров.



Почему они возникли? Наверное, потому что мы крупно проигрывали. Наверное, где-то были какие-то ставки, но мы к этому не имеем отношения. Мы проигрываем, потому что мы плохо сыграли, мы недоработали. Я своим ребятам верю, и, если будет как-то по-другому, мне будет очень сложно работать. Все говорят, что в «Олимпике» хороший микроклимат. Но я уверен, что, если бы в нашем коллективе была такая грязь, ни о каком микроклимате речи быть не могло бы.