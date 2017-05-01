ЯРМОЛЕНКО: «Когда забиваешь быстрый мяч – становится легче играть»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко в матче с «Черноморцем» отличился двумя забитыми мячами. После игры он поделился впечатлениями от матча:



- Когда забиваешь быстрый мяч, с такими командами, как «Черноморец», всегда играть становится легче, ведь соперник психологически надламывается. Думаю, сегодня судьбу матча предрешил как раз быстрый мяч. Считаю, мы показываем зрелищный футбол, который нравится болельщикам, забиваем мячи – это хорошо.



- В первом тайме вас меньше опекали, или удавалось увернуться от защитников?

- «Черноморец» - организованная команда, было видно, что они даже после пропущенного мяча слишком не открывались. Просто мы сегодня действовали здорово, у нас почти все получалось, был наш день, поэтому и такой результат.



- Вы сегодня вновь вернулись на знакомую позицию центрфорварда, как ощущения?

- Не могу сказать, что для меня в этом есть какие-то сложности. Да, позиция немного отличается от той, на которой играл раньше, но ничего нового или сверхъестественного не требуется. Старался действовать так, как просил тренерский штаб, делать максимум на футбольном поле, чтобы моя команда побеждала. Удается забить или нет – это второстепенно.



- Как оцените взаимодействие с молодым Никитой Кравченко, который дебютировал в чемпионате Украины?

- Он – молодец. Первую игру провел на кубок, сегодня – вторая в чемпионате, хорошо смотрелся, все у него получалось. Я обо всех молодых ребятах отзываюсь тепло. Видно, что у нас есть хорошая школа, и растут перспективные ребята. Главное – не останавливаться, а много работать. Тогда, уверен, через несколько лет у нас будет сильная команда, составленная из собственных воспитанников.



- Прокомментируйте отменную трехходовую комбинацию, которую начал Кравченко продолжили вы, и завершил Беседин.

- Артем оказался там, где и должен был быть нападающий, и решил этот момент в нашу пользу.



- Из тех мячей, которые «Динамо» сегодня забивало, какой могли бы выделить по красоте или мастерству исполнения?

- Лично мне больше всего понравился первый мяч. Не из-за того, что его забил я, а из-за передачи Шепелева. Владимир сыграл зрело не по годам: увидел такой коридор, отдал идеальную передачу в одно касание. Если бы я с нее не забил, очень бы расстроился.



- Что скажете о моменте с пенальти?

- Считаю, там был чистый одиннадцатиметровый удар, даже не о чем говорить. Пробивал в угол, но мяч немного срезался с ноги, и удар толком не получился. Но вратарь подумал, что я буду бить по центру, и успел среагировать, хотя мяч все равно оказался в воротах.