ЭММЕРСОН: «Важно, что наконец забили»

Защитник «Олимпика» Эммерсон дал свой комментарий после матча с «Зарей»:
«Игра была эмоциональной, насыщенной борьбой. При этом обе команды не только бодались на поле, но и старались комбинировать, выполнять забегания. Обе команды осторожно действовали в начале матча, но после того, как счет стал 1:1, и мы, и «Заря» шли вперед, чтобы вырвать победу, играли почти без центра поля. Бонавентуре было непросто противостоять. Это техничный, быстрый футболист. Но мы с Димой Гришко смогли с ним справиться, в принципе, я доволен тем, как мы действовали сегодня в обороне. Важно, что наконец-то забили, очень рады, что удалось прервать эту «сухую» серию. Двигаемся дальше, готовимся к игре с «Черноморцем».
Источник — ФК Олимпик
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