Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ЭММЕРСОН: «Важно, что наконец забили»

Защитник «Олимпика» - о матче против «Зари»

  • 01.05.2017 11:24
  • 48 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Защитник «Олимпика» Эммерсон дал свой комментарий после матча с «Зарей»:

«Игра была эмоциональной, насыщенной борьбой. При этом обе команды не только бодались на поле, но и старались комбинировать, выполнять забегания. Обе команды осторожно действовали в начале матча, но после того, как счет стал 1:1, и мы, и «Заря» шли вперед, чтобы вырвать победу, играли почти без центра поля. Бонавентуре было непросто противостоять. Это техничный, быстрый футболист. Но мы с Димой Гришко смогли с ним справиться, в принципе, я доволен тем, как мы действовали сегодня в обороне. Важно, что наконец-то забили, очень рады, что удалось прервать эту «сухую» серию. Двигаемся дальше, готовимся к игре с «Черноморцем».

Источник — ФК Олимпик

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.