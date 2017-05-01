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Михаил СЕРГИЙЧУК: «Хорошо, что удалось взять очко»

Нападающий «Олимпика» - о матче против «Зари»

  • 01.05.2017 11:01
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Нападающий «Олимпика» Михаил Сергийчук дал свой комментарий после матча с «Зарей»:

«Хорошие впечатления остались после матча с «Зарей». Хорошо, что удалось взять очко, сейчас очень важно пополнять свою копилку. Думаю, игра понравилась болельщикам, было много моментов, на поле царила ожесточенная борьба, в которой никто не хотел уступать. Самое главное, что зацепились за очки. Хотелось, конечно, большего, даже могли победить, но не дожали луганчан в концовке».

Источник — ФК Олимпик

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