Михаил СЕРГИЙЧУК: «Хорошо, что удалось взять очко»

Нападающий «Олимпика» Михаил Сергийчук дал свой комментарий после матча с «Зарей»:
«Хорошие впечатления остались после матча с «Зарей». Хорошо, что удалось взять очко, сейчас очень важно пополнять свою копилку. Думаю, игра понравилась болельщикам, было много моментов, на поле царила ожесточенная борьба, в которой никто не хотел уступать. Самое главное, что зацепились за очки. Хотелось, конечно, большего, даже могли победить, но не дожали луганчан в концовке».
Источник — ФК Олимпик
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