Иван БРИКНЕР: «Стремились победить после серии неудач»

Полузащитник «Олимпика» Иван Брикнер дал свой комментарий после матча с «Зарей»:
«Игра получилась непростой, ведь перед обе команды стремились победить после серии неудач. Рад, что удалось дебютировать в основном составе «Олимпика», это первый мой полный матч в Премьер-лиге. Было интересно противостоять футболистам, поигравшим на групповом этапе Лиги Европы. У меня был неплохой момент в первом тайме, пробивал головой после подачи со стандарта, но удар толком не получился. Мог бы сыграть и лучше. Ничего, будем работать на тренировках».
Источник — ФК Олимпик
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