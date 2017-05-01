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Иван БРИКНЕР: «Стремились победить после серии неудач»

Хавбек «Олимпика» - о матче против «Зари»

  • 01.05.2017 10:19
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Иван Брикнер
© Иван Брикнер

Полузащитник «Олимпика» Иван Брикнер дал свой комментарий после матча с «Зарей»:

«Игра получилась непростой, ведь перед обе команды стремились победить после серии неудач. Рад, что удалось дебютировать в основном составе «Олимпика», это первый мой полный матч в Премьер-лиге. Было интересно противостоять футболистам, поигравшим на групповом этапе Лиги Европы. У меня был неплохой момент в первом тайме, пробивал головой после подачи со стандарта, но удар толком не получился. Мог бы сыграть и лучше. Ничего, будем работать на тренировках».

Источник — ФК Олимпик

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