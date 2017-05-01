Дарио СРНА: «Президент уже три года не ходит на стадион»

Капитан команды – о подписании нового соглашения и подарке ко дню рождения.



– Дарио, прежде всего поздравляем тебя с днем рождения! Как долго шли переговоры по поводу нового контракта?

– Спасибо за поздравления. Во-первых, я очень рад. А переговоров как таковых не было. Мое желание – завершить карьеру в «Шахтере». И когда президент сказал, что предлагает мне новый контракт, я ответил только: «Спасибо!». Я был согласен на любые условия. Вы наверняка знаете об истории с «Барселоной», но, как уже сказал, мое сердце здесь. В «Шахтере» я счастлив. После 14 лет пребывания уже не считаешь себя частью клуба – ты становишься членом семьи. И в такой сложный момент тяжело все взять и бросить. Поэтому свое решение я принимал очень быстро. Когда разговаривал с президентом, то сказал ему, что рад подписать новый контракт, рад, что он верит в меня и команду. Поэтому чувствую огромную ответственность перед президентом, клубом и болельщиками. Буду отдавать себя делу максимально сколько смогу.



– Ты согласился подписать контракт, не обсуждая его. То есть можно сказать, что ты настолько сильно доверяешь клубу и президенту?

– Я полностью доверяю клубу, а он доверяет мне. Рад, что 14 лет назад попал в «Шахтер», и все, о чем мечтал, будучи ребенком, сбылось именно здесь. Завоевал европейский трофей, выступал в Лиге чемпионов, играл за сборную своей страны, выходил на великолепную «Донбасс Арену», поработал со столькими тренерами, футболистами. Но всего этого не было бы без одного человека – нашего президента, которому я очень благодарен за все, что он сделал для меня и клуба. Что не опустил руки в такой тяжелый период. Он по-настоящему любит футбол, любит свою команду и думает о ней постоянно. Я регулярно разговариваю с президентом, он сильно переживает за «Шахтер». Особенно эмоционально он отреагировал на победу над «Динамо». Уже три года президент не ходит на стадион, и единственное, что его сейчас радует, – это красивая игра «горняков» и трофеи. В субботу состоится матч, который мы ждали три года. Это будет крайне тяжелый и безумно важный поединок. Выиграть чемпионат, выступая все время на выезде, дорогого стоит. Привезти Лигу чемпионов как можно ближе к Донецку – своего рода сатисфакция для нас. Мы верили и верим, что когда-нибудь вернемся в наш родной город и будем вновь играть на «Донбасс Арене».



– Вспоминая ситуацию с «Барселоной», ты написал в Instagram: «Я послушал свое сердце». Считаешь, что сделал правильный выбор?

– Сто процентов. Я сказал президенту, что буду больше счастлив выиграть чемпионство с «Шахтером», чем Лигу чемпионов с «Барселоной». Он мне ответил: «Тогда все понятно». Мало людей на его месте поступили бы, как он. И я просто не смог бы простить себе, если бы ушел. Но это уже забытая история. В последний раз были чемпионами в 2014 году, так что это очень важный чемпионат для нас, а победа может стать для клуба десятой. Я хочу выиграть его, как никогда, и посвятить всем болельщикам «Шахтера», а также президенту клуба – они больше всех это заслужили.



– Как ты чувствуешь, сколько еще готов выступать на высоком уровне?

– Не знаю. Если не брать во внимание мой возраст, то я хорошо себя чувствую. Но я настолько люблю и уважаю «Шахтер», что не буду играть через не могу. Как только пойму, что устал, и перестану чувствовать себя комфортно, никого не собираюсь обманывать, не буду стремиться провести как можно больше матчей, лишь бы увеличить свой рекорд. Я должен быть профессионалом и в один момент сказать: «Дарио, ты больше не подходишь «Шахтеру». Пока же все в порядке. Как никогда ранее, хочу стать чемпионом, завоевать трофей для клуба в десятый раз. Также будет приятно услышать гимн Лиги чемпионов в Харькове, что не так далеко от Донецка. И, конечно, у меня и у всех есть один сон, одна мечта – вернуться на «Донбасс Арену».



– Ты уже 14 лет с «горняками», являешься рекордсменом по количеству проведенных поединков и трофеев. Где каждый день черпаешь мотивацию?

– Мотивация у меня внутри, в сердце. Я эмоциональный человек и привык всегда от жизни брать максимум. Я прошел войну, знаю, что это такое. И в такой тяжелый момент нужно играть не за себя, а за болельщиков «Шахтера». Их много, и они везде: в Киеве, в Харькове, в Запорожье, за границей. И все они переживают и любят команду, как раньше. Поэтому нынешний трофей очень важен. Меня не радует наша игра с «Александрией», она одна из худших… Но мы победили и извлечем из этого матча урок. «Шахтер» хочет не только побеждать, а и показывать при этом качественный футбол. Вчера мы его не показали и недовольны этим. Хорошо, что добились победы, но не рады тому, как сыграли.



– Какой подарок ты хотел бы получить на 35 лет?

– Золотую медаль. Для меня это будет лучший подарок, показатель того, как ты работаешь целый год. Есть желание, чтобы моя семья была здоровой, счастливой и улыбалась вместе со мной. Чтобы наступил мир в Украине, в Донбассе, в Донецке. Он будет, в него надо только верить.