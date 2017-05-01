ФК Полтава до конца сезона будет играть матчи на стадионе Ворсклы

Футбольний клуб «Полтава» найближчі домашні матчі першості країни серед команд першої ліги (а можливо - всі, що залишилися до завершення сезону) гратиме не на рідному «Локомотиві», а на стадіоні «Ворскла».

Причина тимчасового переїзду клубу з Подолу у центр міста дуже проста. На домашній арені містяни пересіяли газон, який частково вимерз узимку, тому потрібен деякий час, аби команда мала змогу повернутися на оновлений «Локомотив». Скоріш за все, це станеться вже у новому футбольному сезоні, який у першій лізі розпочнеться наприкінці липня.

Вже 3 травня першолігові полтавці гратимуть на центральному стадіоні календарний матч проти одного з претендентів на підвищення у класі — рівненського «Вереса». Початок матчу — 15:00.