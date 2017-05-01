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Шахтер продлил контракт с Срной

Хорват проведет еще минимум сезон в футболке «горняков»

  • 01.05.2017 10:00
  • 1016 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Футбольный клуб «Шахтер» подписал новое соглашение с защитником Дарио Срной. Договор рассчитан до конца сезона – 2017/18.

В «Шахтер» хорват перешел летом 2003 года. Дарио Срна – абсолютный рекордсмен команды по количеству матчей. На сегодняшний день в футболке «горняков» капитан провел 524 официальных поединка, в которых забил 49 мячей. В этом сезоне на счету Дарио 32 игры и 1 гол.

Вместе с «Шахтером» хорват завоевал 22 трофея.

Титулы в составе «Шахтера»

Обладатель Кубка УЕФА 2009 года.
Чемпион Украины 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годов.
Обладатель Кубка Украины 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016 годов.
Обладатель Суперкубка Украины 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 годов.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    reignofshakhtar
      reignofshakhtar, 01.05.2017 10:23
    +3
    Дуже гарна новина. Слава Капітану!
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    yarik2805
    yarik2805, 01.05.2017 10:44
    +3
    Даріо заслужив на це! Він ще порадує вболівальників...!
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    rokkino
    rokkino, 01.05.2017 11:06
    +1
    Дарик,-это легенда.Редко увидишь такого сильного и преданного одному клубу,не из топ чемпионатов,игрока. Береги себя,ты нужен Шахте
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 01.05.2017 11:30
    -1
    Барселона кусает локти
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