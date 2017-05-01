Шахтер продлил контракт с Срной

Футбольный клуб «Шахтер» подписал новое соглашение с защитником Дарио Срной. Договор рассчитан до конца сезона – 2017/18.
В «Шахтер» хорват перешел летом 2003 года. Дарио Срна – абсолютный рекордсмен команды по количеству матчей. На сегодняшний день в футболке «горняков» капитан провел 524 официальных поединка, в которых забил 49 мячей. В этом сезоне на счету Дарио 32 игры и 1 гол.
Вместе с «Шахтером» хорват завоевал 22 трофея.
Титулы в составе «Шахтера»
Обладатель Кубка УЕФА 2009 года.
Чемпион Украины 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годов.
Обладатель Кубка Украины 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016 годов.
Обладатель Суперкубка Украины 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 годов.
Источник — ФК Шахтер
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