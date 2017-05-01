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Факундо ФЕРРЕЙРА: «Против Александрии было тяжело играть»

Нападающий «Шахтера» рассказал о матче против «Александрии»

  • 01.05.2017 09:51
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Нападающий «Шахтера» Факундо Феррейра рассказал о матче против «Александрии»:

«Тяжело играть с командами, которые полностью закрываются в обороне, непросто находить свободные зоны и преодолевать защитные редуты соперника. Независимо от тактической схемы противника «Шахтер» все равно создает очень много моментов. В первом тайме мы были немного несобранными, после перерыва постарались действовать лучше, проводили много времени на половине поля гостей и добились успеха, хотя против «Александрии» действительно было тяжело играть. Мой гол? Всегда стараюсь помогать команде и забивать как можно больше мячей. Поэтому очень доволен результатом: мы сделали еще один шаг в чемпионате. Конечно, рад, что лидирую в бомбардирской гонке, но куда больше мне нравится, что мой клуб побеждает».

Источник — ФК Шахтер

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