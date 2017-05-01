Владимир ГЕНИНСОН: «Клубы готовы централизованно передать права Лиге»

Президент Премьер-лиги Владимир Генинсон рассказал о конференции всех клубов УПЛ, где обсуждался вопрос изменения формата чемпионата.



Владимир Генинсон, президент Премьер-лиги:



- Не прилетел клуб «Днепр». У нас было подтверждение до 11:30, что будет присутствовать генеральный директор клуба. Мы знали, что Дмитрий Михайленко не приедет в связи с тем, что он готовился к игре. На встрече люди говорили от души, от чистого сердца. Высказывали все то, что накипело за 8-9 лет, которое всегда держалось внутри. Взаимных обвинений не было ни в коем случае, ни от одного клуба к другому клубу. Не было также претензий к федерации, национальной сборной или Премьер-лиге. Каждый просто высказывал на эмоциях то, что он чувствует. Относительно нового формата: у нас, по нашему опроснику, 11 «За» и один «Против». И это «Карпаты». 10-е и 11-е места теперь будут играть с клубами ПФЛ. Соответственно, со вторым и с третьим местом. Для ПФЛ это не плохо, потому что еще одна команда получает шанс подняться в высшую лигу. А мы соблюдаем интригу до самого конца, потому что в нижней 6-ке три клуба по-любому будут бороться за выживание. Кроме того, у меня есть 12 ответов «Да» от клубов, где все готовы централизовано передать все свои маркетинговые права Премьер-лиге.