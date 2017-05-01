Артем БЕСЕДИН: «Я ставлю цель больше забивать»

Форварду Динамо Артему Беседину удалось записать на свой счет забитый мяч в игре с одесским «Черноморцем». После матча он прокомментировал поединок:



- От победы всегда хорошие впечатления. Отлично, что получилось забить быстрый гол и реализовать все свои моменты. К этой игре отнеслись очень серьезно, поскольку знали, какой соперник против нас играет. Каждый наш игрок выложился на поле и усердно работал, чтобы получился такой результат. Конечно, хотелось не пропустить и закончить матч на ноль сзади, но это футбол, будем двигаться дальше.



- Вы – пятый в гонке бомбардиров, ставите перед собой цель победить в ней?

- Конечно, я ставлю цель забивать, как можно больше, стараюсь из своих моментов выжимать максимум. Всегда можно забивать больше, для этого нужно много работать, а моменты будут. Главное – правильно и эффективно ими распоряжаться.



- Хорошо, что матч с «Черноморцем» перенесли в Киев, и вы играли дома?

- Считаю, это хорошо для обеих команд, ведь в Одессе не очень хороший газон. А на таком поле, как на НСК «Олимпийский», играть всегда очень приятно. Так что я рад, что игру перенесли.