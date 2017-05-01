Хоффенхайм пробился в Лигу чемпионов впервые в истории клуба

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Динамо на Олимпийском уверенно разгромило Черноморец 09:49 — stopor2016 А вратаря надо искать ... 08:07 — joe777 "Вечно вторые" два последних чемпионата выиграли. А насчёт того, что Черноморец домашни...

Черноморец — Динамо Киев — 1:4. Видеообзор матча 09:48 — Вадим Гальцев Второй матч подряд буратино пенали рисует ! А еще на Срну говорят актер ! Вот она - натуральная...

Сложный шаг к чемпионству: Шахтер минимально выиграл у Александрии 09:29 — Вадим Гальцев Вот только заслуги чаечекв тех чемпионствах мало ! Пусть спасибо Днепру и расхлябанности Шахтера...

Тренер Кличко: Владимиру уже нужно уходить из бокса 08:07 — Ossa8860 Говно, а не тренер. Стюарт сказал бы: "К реваншу я подготовлю Вову лучше и мы победим!"