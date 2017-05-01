Хоффенхайм пробился в Лигу чемпионов впервые в истории клуба

Скромный «Хоффенхайм» сумел добыть досрочную путевку в Лигу чемпионов от Германии.
После победы над «Айнтрахтом» 1:0, команда из Зинсхайма гарантировала себе минимум четвертое место по итогам чемпионата Германии.
В данный момент «Хоффенхайм» находится на третьем месте, опережая «Боруссию» на одно очко за четыре тура до конца чемпионата. Третье место гарантирует сразу групповой этап ЛЧ, а четвертое – квалификацию.
Источник — Sport.ua
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