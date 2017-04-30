Наполи добывает минимальную победу над Интером

В вышедшем на финишную прямую итальянском чемпионате сегодняшние соперники решают разные задачи. «Наполи» ведет преследование «Ромы», которая занимает вторую строчку турнирной таблицы, и в случае победы неаполитанцы могли вплотную приблизиться к римскому клубу. «Интер» же рискует завершить сезон вне еврокубковой зоны, за которую «нераадзурри» отчаянно сражаются с «Миланом». В таком незавидном положении команда Стефано Пиоли оказалась после пятиматчевой безвыигрышной серии, перед началом которой она шла на пятом месте. Таким образом, «Интер» обогнали не только «россонерри», но еще и «Аталанта».



«Наполи», в отличии от «нерраадзурри», набрал крейсерский ход и до поединка на «Джузеппе Меацца» имел семиматчевую беспроигрышную серию. Команда Маурицио Сарри имеет все шансы стать вице-чемпионом по результатам сезона-2016/2017, поэтому игровой кризис «Интера» пришелся весьма кстати для неаполитанцев. Интересно было посмотреть на мощную атаку «Наполи» на фоне далеко не самой надежной обороны миланского клуба. В данный момент именно «партенопейцы» наколотили больше всех голов в Серии А. Также обращало на себя внимание противостояние бомбардиров команд Мауро Икарди и Дриса Мертенса.



Начало матча осталось за неаполитанцами, которые сразу после стартового свистка начали диктовать высокий темп и завладели территориальным преимуществом. Правда, кроме нескольких острых прострелов чего-либо стоящего гостям создать не удалось, а первый по-настоящему опасный момент состоялся у ворот Пепе Рейны. Икарди замыкал навесную передачу от Брозовича, но мяч пролетел рядом со штангой.



Подопечные Маурицио Сарри продолжили расшатывать защитные построения «нерраадзурри» и несколько раз были близки к взятию ворот. Мертенс немного не дотянулся к мячу после передачи на линию вратарской, он же едва не отличился, откликнувшись на разрезную передачу в исполнении Зелински, а Хамшик головой с угла вратарской пробил неточно. «Интер» в обороне не отсиживался, но атакующим действиям футболистов миланского клуба не хватало конструктива.



В конце тайма скорости спали: казалось, что на перерыв команды уйдут с нулями на табло. Но грубейшую ошибку допустил Нагатомо, который вместо того, чтобы выбить мяч, скинул кожаный снаряд на ногу Кальехону, и испанец сполна воспользовался представившимся шансом.



Во втором тайме «Интер» на некоторое время завладел преимуществом, на что неаполитанцы отвечали опасными контрвыпадами. И команда Сарри была не раз близка к тому, чтобы увеличить свое преимущество. Помешал такому развитию событий Ханданович, продемонстрировавший отменную реакцию после ударов Марко Рога и Мертенса.



В последней трети поединка футболисты «Наполи» взяли мяч под контроль и без лишней нацеленности на атаку тянули время, а «нерраадзурри» не демонстрировали особого желания отыграться. Правда, в компенсированное арбитром время подопечные Пиоли пошли в наступление, но наиграли только на несильный удар головой в исполнении Нагатомо.



Последний раз на «Джузеппе Меацца» «Наполи» побеждал в октябре 2011 года. В следующем туре неаполитанцы будут принимать «Кальяри», а «Интер» отправится в гости к «Дженоа».



«Интер» - «Наполи» - 0:1 (0:1)

- Хосе-Мария Кальехон, 43

«Интер»: Самир Ханданович, Данило Д'Амброзио, Жейсон Мурильо (Марко Андреолли, '77), Юто Нагатомо, Антонио Кандрева, Гари Медель, Жоау Мариу (Иван Перишич, '60), Марцело Брозович, Роберто Гальярдини, Ситадин Эдер (Эвер Банега, '73), Мауро Икарди

«Наполи»: Хосе Рейна, Калиду Кулибали, Рауль Альбиоль, Фаузи Гулам, Элсейд Хюсай, Марек Хамшик (Аллан Лоурейро, '73), Амаду Диавара, Петр Зелински (Марко Рог, '63), Дрис Мертенс (Аркадиуш Милик, '81), Лоренцо Инсинье, Хосе-Мария Кальехон

Жейсон Мурильо, 52. Марцело Брозович, 56. - Калиду Кулибали, 65. Марко Рог, 73.



Арбитр: Джанлука Рокки

Удары (в створ): 7 (3) – 9 (3).

Угловые: 8 – 4.

Офсайды: 1 – 1.