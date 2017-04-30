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Эйбар побеждает Леганес

Хозяева забили два гола во втором тайме

  • 30.04.2017 21:31
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«Эйбар» – «Леганес» - 2:0
Голы:  1:0 – 62 Кике,  2:0 – 66 Энрик.

«Эйбар» – Йоэль, Рамис, Жунка, Капа, Лежен, Дани Гарсия, Ривера (Арбилья, 60), Гонсалес (Энрик, 60), Леон, Инуи, Кике (Пенья, 82).
«Леганес» – Яго Эррерин, Мантовани, Рико, Бустинса, Инсуа, Перес, Моран, Пирес (Лусиано, 63), Эль-Жар (Буэно, 77), Мачис (Шимановски, 65), Герреро.

Предупреждения: Мантовани (34), Леон (54), Моран (67).

Источник — Sport.ua

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