Эйбар побеждает Леганес

«Эйбар» – «Леганес» - 2:0
Голы: 1:0 – 62 Кике, 2:0 – 66 Энрик.
«Эйбар» – Йоэль, Рамис, Жунка, Капа, Лежен, Дани Гарсия, Ривера (Арбилья, 60), Гонсалес (Энрик, 60), Леон, Инуи, Кике (Пенья, 82).
«Леганес» – Яго Эррерин, Мантовани, Рико, Бустинса, Инсуа, Перес, Моран, Пирес (Лусиано, 63), Эль-Жар (Буэно, 77), Мачис (Шимановски, 65), Герреро.
Предупреждения: Мантовани (34), Леон (54), Моран (67).
Источник — Sport.ua
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