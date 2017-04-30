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Ростов минимально обыграл Амкар

Бухаров отметился единственным голом в матче

  • 30.04.2017 21:28
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«Ростов» – «Амкар» - 1:0
Гол:  1:0 – 57 Бухаров.

«Ростов» – Медведев, Кудряшов, Навас, Терентьев, Симич (Могилевец, 42), Гацкан, Байрамян, Нобоа, Препелицэ, Полоз (Ерохин, 61), Азмун (Бухаров, 46).
«Амкар» – Хомич, Конде, Занев, Идову, Зайцев, Йовичич, Баланович (Комолов, 58), Костюков, Голь, Милькович (Гиголаев, 65), Гасилин (Шиндер, 67).

Предупреждение: Милькович (33).
Удаление: Йовичич (54).

Источник — Sport.ua

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