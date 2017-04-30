Ростов минимально обыграл Амкар

«Ростов» – «Амкар» - 1:0
Гол: 1:0 – 57 Бухаров.
«Ростов» – Медведев, Кудряшов, Навас, Терентьев, Симич (Могилевец, 42), Гацкан, Байрамян, Нобоа, Препелицэ, Полоз (Ерохин, 61), Азмун (Бухаров, 46).
«Амкар» – Хомич, Конде, Занев, Идову, Зайцев, Йовичич, Баланович (Комолов, 58), Костюков, Голь, Милькович (Гиголаев, 65), Гасилин (Шиндер, 67).
Предупреждение: Милькович (33).
Удаление: Йовичич (54).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.