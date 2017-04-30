Тоттенхэм победил Арсенал

«Тоттенхэм» – «Арсенал» - 2:0
Голы: 1:0 – 55 Алли, 2:0 – 58, пенальти Кейн.
«Тоттенхэм» – Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Триппьер (Уокер, 88), Вертонген, Эриксен, Ваньяма, Дайер, Алли (Сиссоко, 90), Сон Хын Мин (Дембеле, 79), Кейн.
«Арсенал» – Чех, Косьельни, Монреаль, Гиббс, Габриэл (Бельерин, 75), Рэмзи, Окслейд-Чемберлен, Озил, Джака (Уэлбек, 65), Санчес, Жиру (Уолкотт, 81).
Предупреждения: Габриэл (70), Кейн (72), Жиру (73), Монреаль (76).
Источник — Sport.ua
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