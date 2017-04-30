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Хоффенхайм минимально обыграл Айнтрахт Франкфурт

Гол Хюбнера на последних минутах приносит победу команде

  • 30.04.2017 20:32
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«Хоффенхайм» – «Айнтрахт» Ф - 1:0
Гол:  1:0 – 90 Хюбнер.

«Хоффенхайм» – Бауманн, Хюбнер, Зюле, Кадержабек, Амири (Рупп, 74), Цубер, Руди, Фогт, Демирбай (Салаи, 79), Вагнер, Крамарич (Ут, 62).
«Айнтрахт» Ф – Градецки, Абраам, Русс, Хектор, Варела (Хргота, 90), Баркок, Штендера (Блум, 79), Чендлер, Фабиан, Очипка, Сеферович (Ребич, 84).

Предупреждения: Абраам (55), Русс (75), Фабиан (90).

Источник — Sport.ua

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