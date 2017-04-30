Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «У нас в команде 80 процентов трусов»

Главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный:

— Так, как развивались события на поле, команды играли до гола. «Днепр» нас в первом тайме квалифицированно переигрывал. Мы готовились играть по совсем другой схеме, но из-за некоторых футболистов пришлось перестраиваться еще в первом тайме, где-то минуты с пятнадцатой. Сегодня многие футболисты не выполнили то, что мы предлагали в тактическом плане. К игре мы готовились хорошо и могли сыграть удачно, если бы некоторые игроки не выпали, а таковых оказалось шестьдесят процентов. Мы находим последние усилия, чтобы заставить их играть. В первом тайме процентов 65 против 35 преимущество было у «Днепра», а во втором он играл уже на контратаках и перевес был у нас. И что неприемлемо для соперника — он играл длинными передачами. Они шли в направлении сначала Довбика, потом — Баланюка, но эти нападающие за ними не успевали. Мы имели больше голевых моментов, но нерасторопность Петрова, Мемешева, Тетеренко, Чепелюка не позволила их реализовать. Крайние защитники вообще играли без мысли, а Романюк тот вообще — как на каторге. Во Львове не было ни одного отбора, и это — крайний защитник! Ну и сегодня у него был один подкат, и все! Луцкий футболист, но футбол не любит, так, как я это понимаю. Заставить его играть очень сложно. Рост два метра, но такой себе увалень, домашний котенок. Что имеем в своем арсенале, тем и пользуемся.

В каких-то моментах Герасимюк показывал, что он футболист Премьер-лиги, остальные — нет, и это очень сильно разочаровывает. Самое главное — боятся играть. Многим я сказал свое мнение об их перспективе как футболистов. Квалификация у «Днепра» была повыше. Когда надо было проявить мастерство, наши футболисты не знали как это сделать. Это все зависит от степени таланта. Михайленко долго работал с этими игроками, они выигрывали молодежный чемпионат страны, ребята притертые друг к другу, они поинтереснее наших. У наших ребят присутствует какая-то закрепощенность даже на тренировках, и пока они не избавятся от этих комплексов, тяжело говорить о том, что из них вырастут какие-то личности. Про Мемешева я вообще не говорю: человек просто потерялся в футболе. Каждую игру мы надеемся на него, но он какими-то своими нелогичными, нефутбольными действиями запутывает всех. Просто катастрофа! И смеяться хочется, и плакать! Вот такие у нас дела.

— Почему наши атакующие игроки слабо действуют впереди в индивидуальном плане?

— Занимаемся этим. Да, в футбольном плане это сложно обыграть соперника один в один. У нас перед тренером по нападающим Диким была задача научить Петрова обыгрывать, но Дикий не доработал — поэтому его вина в том, что Петров не умеет сыграть индивидуально — процентов восемьдесят, есть и моя вина. Из Петрова будет игрок года через три, не раньше. Я, допустим, в него верю, но есть проблемы: слабый позвоночник, может хорошо выпрыгнуть, а может и нет. Но ему и должны помочь игроки, а у нас нет завершающих передач. Романюк и Задерецкий должны его ими насыщать, но никто не может подать. Мы месяц работаем над подачами, а у Задерецкого вся игра — принял-назад, принял-назад. Я из-за него всю тактику поменял на пятой минуте. Он же трус страшный! Этот как в армии, где солдат должен быть смелым. Да у нас 80 процентов трусов, они боятся обыгрывать, потому что в детской школе не научили. Там из четырехсот детей обыгрывают трое. Что с них будет дальше?! Как я могу переучить Чепелюка, если он на месте обыгрываеет?! А Романюк, который говорит: «Замените — у меня нет сил!» А вышел Никитюк, и вообще все пропало! Ильницкий сыграл в пятницу за U-19, за дубль вчера. Спрашиваю его в первом тайме: «Сыграть сможешь?» — «Наверное, нет!» — «Тогда чего ты согласился, чтобы вписать тебя в протокол? Иди отсюда, чтобы я тебя больше не видел!» Кушать хочет, форму носить хочет, играть — нет. Да, играл каждый день, но на двадцать минут можно выйти? Плюс по пять минут раздеваются, чтобы выйти на замену.