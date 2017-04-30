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27-й тур
Шахтер Д
1:0
Александрия
30.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтёр — Александрия — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча УПЛ «Шахтёр» — «Александрия»

  • 30.04.2017 19:30
  • 297 просмотров
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Метки
ФК Шахтер. «Шахтёр» — «Александрия»
© ФК Шахтер. «Шахтёр» — «Александрия»

В поединке 27-го тура УПЛ «Шахтёр» — «Александрия» минимальную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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