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ЦСКА уступил Спартаку

«Спартак» добывает победу в московском дерби

  • 30.04.2017 19:25
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ЦСКА – «Спартак» - 1:2
Голы:  0:1 – 32 Луис Адриано,  1:1 – 45 Березуцкий,  1:2 – 51 Глушаков.

ЦСКА – Акинфеев, Березуцкий, Васин (Чалов, 90), Березуцкий, Набабкин (Тошич, 46), Вернблум, Головин, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Фернандес, Витиньо.
«Спартак» – Ребров, Ташчи, Ещенко, Джикия, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Попов (Ананидзе, 84), Глушаков, Промес, Луис Адриано (Зе Луиш, 46).

Предупреждения: Джикия (45), Васин (55), Тошич (89), Ещенко (90).

Источник — Sport.ua

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