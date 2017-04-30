ЦСКА уступил Спартаку

ЦСКА – «Спартак» - 1:2
Голы: 0:1 – 32 Луис Адриано, 1:1 – 45 Березуцкий, 1:2 – 51 Глушаков.
ЦСКА – Акинфеев, Березуцкий, Васин (Чалов, 90), Березуцкий, Набабкин (Тошич, 46), Вернблум, Головин, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Фернандес, Витиньо.
«Спартак» – Ребров, Ташчи, Ещенко, Джикия, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Попов (Ананидзе, 84), Глушаков, Промес, Луис Адриано (Зе Луиш, 46).
Предупреждения: Джикия (45), Васин (55), Тошич (89), Ещенко (90).
Источник — Sport.ua
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