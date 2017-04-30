Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сборная Украины среди ветеранов провела два матча на юге Украины

Команда Анатолия Демьяненко добыла две крупные победы

  • 30.04.2017 19:25
  • 386 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Владимир Раснер
© Владимир Раснер
Национальная сборная Украины среди ветеранов отправилась в Херсонскую область, где за два дня ей предстояло провести два товарищеских поединка. В пятницу, 28-го апреля, команда Анатолия Демьяненко встретилась с СК «Каховка» на городском стадионе «Олимпийский». Этот матч посетило около 3-х тысяч футбольных болельщиков, у которых в памяти свежи воспоминания об игре таких футболистов, как Вячеслав Свидерский, Сергей Нагорняк, Эдуард Цихмейструк, Александр Косырин... Отдельная порция оваций досталась воспитаннику херсонского футбола, Юрию Максимову, который свою карьеру начинал в херсонском «Кристалле».
 
Именно Юрий Вильевич своей игрой с первых минут показывал пример партнерам по команде, что помогло сборной Украине забить два быстрых гола. Экс-игрок «Черноморца» Александр Косырин, который специально приехал на игру из Одессы, смог оформить будь и создать для своей команды солидное преимущество. Однако тут же «Каховке» удалось отквитать один гол - с пенальти отметился капитан хозяев, который сделал триумфальный рейд по трибунам, забитым болельщиками. Но еще до свистка на перерыв команде Демьяненко усилиями Дмитрия Пинчука удалось вернуть себе преимущество в два гола.
 
Во втором тайме на поле велась равная борьба, шансы возникали у одних и у других ворот, однако зрители увидели лишь один гол. Эдуард Цихмейструк протаранил оборону соперника по центру и пробил в левый от вратаря угол, поставив тем самым точку в поединке. После финального свистка болельщики еще долго не отпускали легендарных футболистов сборной Украины, а они, в свою очередь, не отказывали своим фанатам в автографе, фотосессии или в простом общении. Больше всего внимания было приковано к Анатолию Демьяненко, который уделил должное внимание каховчанам и еще раз удостоверился в том, как в этом прекрасном городе любят футбол.
 
СК Каховка - Сборная Украины среди ветеранов - 1:4
Голы: Александр Косырин, 11, 17, Дмитрий Пинчук, 31, Эдуард Цихмейструк, 55.
Сборная Украины: Романенко - Свидерский, Самойлов, Оксимец, Пинчук - Ульяницкий, Мороз, Максимов - Нагорняк, Цихмейструк - Косырин.
На замену выходили: Яшкин, А.Венглинский, Собуцкий, Дамин.





 
 
29-го апреля сборная Украины среди ветеранов отправилась в соседний Берислав, где сейчас базируется симферопольская «Таврия». К слову, сразу после матча сборной Украины против Сборной Бериславского района «Таврия» проводила свой матч чемпионата Украины среди аматоров и смогла одолеть фаворита турнира в лице «Едности» из Плисок - 3:0. Возможно, футболисты симферопольского клуба были воодушевлены уверенной игрой ветеранской сборной, в составе которой блистал Александр Косырин. Форварду команды Демьяненко удалось отправить в ворота соперника 4 гола! Кроме того, дубль на свой счет записал и куратор национальной сборной Украины Олег Собуцкий.
 
Необходимо отметить, что в этой игре Анатолий Васильевич сделал определенные изменения в составе и тактике игры, что и сыграло решающую роль. В стартовом составе экс-наставник киевского «Динамо» выпустил 2 нападающих, которые с первых минут растерзали оборону соперника и смогли забить три быстрых гола. Отдадим должное и Сборной Бериславского района, которая отметилась в воротах Всеволода Романенко очень красивым голом и смогла вернуть интригу в игру. Однако во втором тайме футболисты сборной Украины довели дело до логического конца, отправив в ворота хозяев еще три гола, тем самым не дав соскучиться многочисленным болельщикам на трибунах.
 
Сборная Бериславского района - Сборная Украины среди ветеранов - 1:6
Голы: Александр Косырин, 4, 9, 34, 42, Олег Собуцкий, 11, 56.
Сборная Украины: Романенко - Самойлов, Оксимец, А.Венглинский, Свидерский - Максимов - Нагорняк, Цихмейструк, Пинчук - Косырин, Собуцкий.
На замену выходили: Яшкин, Дамин, Мороз, Ульяницкий.





 
Этими матчами команда Анатолия Демьяненко открыла для себя новый сезон, который совсем скоро продолжится международными поединками. Так, уже совсем скоро украинские болельщики смогут увидеть на свои глаза сборные Грузии, Венгрии и Израиля, которые по очереди посетят Киев, Ужгород и Умань. Сыграет наша национальная сборная среди ветеранов и против Испании, есть планы по организации матчей в зоне АТО и с различными областными командами, которые уже сейчас приглашают легендарных футболистов к себе на встречу. Этот футбольный год обещает стать самым интересным в истории ветеранского футбола Украины, который обрел новые краски и начал развиваться быстрыми темпами!
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.