Сборная Украины среди ветеранов провела два матча на юге Украины

Национальная сборная Украины среди ветеранов отправилась в Херсонскую область, где за два дня ей предстояло провести два товарищеских поединка. В пятницу, 28-го апреля, команда Анатолия Демьяненко встретилась с СК «Каховка» на городском стадионе «Олимпийский». Этот матч посетило около 3-х тысяч футбольных болельщиков, у которых в памяти свежи воспоминания об игре таких футболистов, как Вячеслав Свидерский, Сергей Нагорняк, Эдуард Цихмейструк, Александр Косырин... Отдельная порция оваций досталась воспитаннику херсонского футбола, Юрию Максимову, который свою карьеру начинал в херсонском «Кристалле».

Именно Юрий Вильевич своей игрой с первых минут показывал пример партнерам по команде, что помогло сборной Украине забить два быстрых гола. Экс-игрок «Черноморца» Александр Косырин, который специально приехал на игру из Одессы, смог оформить будь и создать для своей команды солидное преимущество. Однако тут же «Каховке» удалось отквитать один гол - с пенальти отметился капитан хозяев, который сделал триумфальный рейд по трибунам, забитым болельщиками. Но еще до свистка на перерыв команде Демьяненко усилиями Дмитрия Пинчука удалось вернуть себе преимущество в два гола.

Во втором тайме на поле велась равная борьба, шансы возникали у одних и у других ворот, однако зрители увидели лишь один гол. Эдуард Цихмейструк протаранил оборону соперника по центру и пробил в левый от вратаря угол, поставив тем самым точку в поединке. После финального свистка болельщики еще долго не отпускали легендарных футболистов сборной Украины, а они, в свою очередь, не отказывали своим фанатам в автографе, фотосессии или в простом общении. Больше всего внимания было приковано к Анатолию Демьяненко, который уделил должное внимание каховчанам и еще раз удостоверился в том, как в этом прекрасном городе любят футбол.

СК Каховка - Сборная Украины среди ветеранов - 1:4

Голы: Александр Косырин, 11, 17, Дмитрий Пинчук, 31, Эдуард Цихмейструк, 55.

Сборная Украины: Романенко - Свидерский, Самойлов, Оксимец, Пинчук - Ульяницкий, Мороз, Максимов - Нагорняк, Цихмейструк - Косырин.













На замену выходили: Яшкин, А.Венглинский, Собуцкий, Дамин.

29-го апреля сборная Украины среди ветеранов отправилась в соседний Берислав, где сейчас базируется симферопольская «Таврия». К слову, сразу после матча сборной Украины против Сборной Бериславского района «Таврия» проводила свой матч чемпионата Украины среди аматоров и смогла одолеть фаворита турнира в лице «Едности» из Плисок - 3:0. Возможно, футболисты симферопольского клуба были воодушевлены уверенной игрой ветеранской сборной, в составе которой блистал Александр Косырин. Форварду команды Демьяненко удалось отправить в ворота соперника 4 гола! Кроме того, дубль на свой счет записал и куратор национальной сборной Украины Олег Собуцкий.

Необходимо отметить, что в этой игре Анатолий Васильевич сделал определенные изменения в составе и тактике игры, что и сыграло решающую роль. В стартовом составе экс-наставник киевского «Динамо» выпустил 2 нападающих, которые с первых минут растерзали оборону соперника и смогли забить три быстрых гола. Отдадим должное и Сборной Бериславского района, которая отметилась в воротах Всеволода Романенко очень красивым голом и смогла вернуть интригу в игру. Однако во втором тайме футболисты сборной Украины довели дело до логического конца, отправив в ворота хозяев еще три гола, тем самым не дав соскучиться многочисленным болельщикам на трибунах.

Сборная Бериславского района - Сборная Украины среди ветеранов - 1:6

Голы: Александр Косырин, 4, 9, 34, 42, Олег Собуцкий, 11, 56.

Сборная Украины: Романенко - Самойлов, Оксимец, А.Венглинский, Свидерский - Максимов - Нагорняк, Цихмейструк, Пинчук - Косырин, Собуцкий.













На замену выходили: Яшкин, Дамин, Мороз, Ульяницкий.

Этими матчами команда Анатолия Демьяненко открыла для себя новый сезон, который совсем скоро продолжится международными поединками. Так, уже совсем скоро украинские болельщики смогут увидеть на свои глаза сборные Грузии, Венгрии и Израиля, которые по очереди посетят Киев, Ужгород и Умань. Сыграет наша национальная сборная среди ветеранов и против Испании, есть планы по организации матчей в зоне АТО и с различными областными командами, которые уже сейчас приглашают легендарных футболистов к себе на встречу. Этот футбольный год обещает стать самым интересным в истории ветеранского футбола Украины, который обрел новые краски и начал развиваться быстрыми темпами!