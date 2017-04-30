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Алавес обыграл Бетис

«Алавес» в гостях добывает победу

  • 30.04.2017 19:15
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«Бетис» – «Алавес» - 1:3
Голы:  1:0 – 12 Пардо,  1:1 – 48 Крстичич,  1:2 – 54 Собрино,  1:3 – 58 Сантос.

«Бетис» – Адан, Манди (Матиас Науэль, 63), Тошка, Дурмиси, Пеццелья, Пардо (Брашанац, 83), Санчес, Себальос, Рафа Наварро, Алегрия, Рубен Кастро.
«Алавес» – Ортола, Феддаль, Эли, Гарсия Карнеро, Руано, Крстичич, Торрес, Ромеро (Мендес, 63), Вигарай (Тео, 60), Сантос, Собрино (Катаи, 82).

Предупреждения: Руано (19), Ромеро (21), Торрес (24), Крстичич (81), Алегрия (88).

Источник — Sport.ua

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