Алавес обыграл Бетис

«Бетис» – «Алавес» - 1:3
Голы: 1:0 – 12 Пардо, 1:1 – 48 Крстичич, 1:2 – 54 Собрино, 1:3 – 58 Сантос.
«Бетис» – Адан, Манди (Матиас Науэль, 63), Тошка, Дурмиси, Пеццелья, Пардо (Брашанац, 83), Санчес, Себальос, Рафа Наварро, Алегрия, Рубен Кастро.
«Алавес» – Ортола, Феддаль, Эли, Гарсия Карнеро, Руано, Крстичич, Торрес, Ромеро (Мендес, 63), Вигарай (Тео, 60), Сантос, Собрино (Катаи, 82).
Предупреждения: Руано (19), Ромеро (21), Торрес (24), Крстичич (81), Алегрия (88).
Источник — Sport.ua
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