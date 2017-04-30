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Аугсбург разгромил Гамбург

«Аугсбург» обходит «Гамбург» в турнирной таблице чемпионата

  • 30.04.2017 18:38
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«Аугсбург» – «Гамбург» - 4:0
Голы:  1:0 – 28 Халил Алтынтоп,  2:0 – 42 Халил Алтынтоп,  3:0 – 76 Макс,  4:0 – 85 Бобадилья.

«Аугсбург» – Хитц, Хинтереггер, Гауэлеу, Стафилидис, Макс (Чжи Дон Вон, 86), Кор, Байер (Калльсен-Браккер, 88), Халил Алтынтоп (Бобадилья, 80), Шмид, Верхаг, Финнбогасон.
«Гамбург» – Микел, Маврай, Пападопулос, Остжолек (Джатта, 63), Сакаи, Холтби, Уолас (Юнг, 46), Грегорич (Ласогга, 46), Хунт, Дикмайер, Вуд.

Предупреждения: Маврай (33), Грегорич (44), Байер (48), Остжолек (51), Холтби (72).

Источник — Sport.ua

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