Аугсбург разгромил Гамбург

«Аугсбург» – «Гамбург» - 4:0
Голы: 1:0 – 28 Халил Алтынтоп, 2:0 – 42 Халил Алтынтоп, 3:0 – 76 Макс, 4:0 – 85 Бобадилья.
«Аугсбург» – Хитц, Хинтереггер, Гауэлеу, Стафилидис, Макс (Чжи Дон Вон, 86), Кор, Байер (Калльсен-Браккер, 88), Халил Алтынтоп (Бобадилья, 80), Шмид, Верхаг, Финнбогасон.
«Гамбург» – Микел, Маврай, Пападопулос, Остжолек (Джатта, 63), Сакаи, Холтби, Уолас (Юнг, 46), Грегорич (Ласогга, 46), Хунт, Дикмайер, Вуд.
Предупреждения: Маврай (33), Грегорич (44), Байер (48), Остжолек (51), Холтби (72).
Источник — Sport.ua
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