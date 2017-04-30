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35-й тур
Эвертон
0:3
Челси
30.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Эвертон — Челси — 0:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Эвертон» — «Челси»

  • 30.04.2017 18:52
  • 434 просмотров
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Метки
ФК Челси. «Эвертон» — «Челси»
© ФК Челси. «Эвертон» — «Челси»

В поединке 35-го тура АПЛ «Эвертон» — «Челси» крупную победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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