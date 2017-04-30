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Челси побеждает Эвертон на выезде

«Мидлсбро» и «Манчестер Сити» сыграли вничью

  • 30.04.2017 18:15
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«Эвертон» – «Челси» - 0:3
Голы:  0:1 – 66 Педро,  0:2 – 79 Кэйхилл,  0:3 – 86 Виллиан.

«Эвертон» – Стекеленбург, Джагелка, Бейнс, Холгейт, Уильямс, Гуйе, Дэвис, Баркли, Лукаку, Валенсия (Коне, 72), Кэлверт-Льюин (Миральяс, 72).
«Челси» – Куртуа, Давид Луиз (Аке, 82), Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Матич, Мозес, Педро (Фабрегас, 82), Канте, Азар (Виллиан, 85), Диего Коста.

Предупреждения: Кэйхилл (35), Кэлверт-Льюин (38), Аспиликуэта (40), Диего Коста (56), Валенсия (58), Азар (75), Гуйе (78).

«Мидлсбро» – «Манчестер Сити» - 2:2
Голы:  1:0 – 38 Негредо,  1:1 – 69, пенальти Агуэро,  2:1 – 77 Чемберс,  2:2 – 85 Габриэл Жезус.

«Мидлсбро» – Гьюзан, Чемберс, Френд, Фабио, Гибсон, Даунинг, Форшоу, Клейтон, де Рон, Стуани (Траоре, 73), Негредо (Жестед, 82).
«Манчестер Сити» – Кабальеро, Отаменди, Коларов, Клиши (Стерлинг, 50), Компани, Фернандиньо, Навас, Алейш Гарсия (Сане, 49), де Брюйне, Габриэл Жезус, Агуэро (Нолито, 90).

Предупреждения: Стуани (16), Компани (31), Форшоу (54), Фабио (67), Сане (68), де Рон (68), Отаменди (76), Стерлинг (81).

Источник — Sport.ua

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