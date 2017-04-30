Кротоне играет вничью с Миланом, Фиорентина уступает Палермо

«Кальяри» – «Пескара» - 1:0
Гол: 1:0 – 23, пенальти Жоао Педро.
«Кальяри» – Биттенкур, Саламон, Мурру, Пизакане, Алвеш, Ионицэ (Фараго, 58), Тахцидис, Жоао Педро, Барелла (Падоин, 77), Боррьелло, Фариас (Сау, 65).
«Пескара» – Фьорилло, Бово, Форназье, Дзампано, Мунтари (Крешенци, 90), Мемушай, Миличевич, Бенали (Кастанос, 72), Кулибали (Бругман, 72), Капрари, Черри.
Предупреждения: Форназье (22), Миличевич (44), Алвеш (64), Кастанос (83), Мунтари (90).
«Кротоне» – «Милан» - 1:1
Голы: 1:0 – 8 Тротта, 1:1 – 50 Палетта.
«Кротоне» – Кордац, Мартелла, Феррари, Чеккерини (Дюсен, 70), Роден (Капецци, 80), Рози, Крисетиг, Барберис, Налини (Стоян, 53), Фальчинелли, Тротта.
«Милан» – Доннарумма, Сапата, Ванджони (Гомес, 90), Калабрия, Палетта, Фернандес (Окампос, 78), Локателли, Сусо, Куцка, Деулофеу (Бакка, 86), Лападула.
Предупреждения: Феррари (19), Куцка (24), Крисетиг (26), Деулофеу (43), Фальчинелли (90).
Удаление: Куцка (90).
«Дженоа» – «Кьево» - 1:2
Голы: 1:0 – 43 Пандев, 1:1 – 60 Бастьен, 1:2 – 70 Бирса.
«Дженоа» – Ламанна, Муньос (Пеллегри, 87), Бурдиссо, Хентилетти, Лазович (Хильемарк, 77), Ригони, Лаксальт, Велозу, Палладино, Пандев (Нинкович, 87), Симеоне.
«Кьево» – Соррентино, Цесар, Дайнелли (Сполли, 19), Гобби, Депаоли, Бастьен, Радованович, Бирса (де Гузман, 82), Кастро, Иско, Инглезе (Пеллиссье, 66).
Предупреждения: Радованович (68), Гобби (69), Депаоли (78), Лаксальт (83).
Удаление: Депаоли (90).
«Палермо» – «Фиорентина» - 2:0
Голы: 1:0 – 32 Диаманти, 2:0 – 90 Алеэсами.
«Палермо» – Фулиньяти, Гольданига, Анджелкович (Гонсалес, 68), Алеэсами, Чонек, Чочев, Яяло, Гацци, Рисполи, Несторовски (Шаллаи, 82), Диаманти (Бруно Энрике, 90).
«Фиорентина» – Тэтэрушану, Милич (Кьеза, 38), Сальседо (Сапонара, 57), Астори, Санчес, Иличич (Млакар, 70), Бадель, Валеро, Весино, Тельо, Эль-Бабакар.
Предупреждения: Несторовски (20), Сальседо (31), Диаманти (55), Астори (63), Бадель (87).
Удаление: Астори (87).
«Эмполи» – «Сассуоло» - 1:3
Голы: 0:1 – 19 Пелузо, 1:1 – 24, пенальти Пуччарелли, 1:2 – 34 Матри, 1:3 – 57 Данкан.
«Эмполи» – Скорупски, Барба, Паскуаль, Беллуши, Лорини (Дзамбелли, 88), Эль-Каддури, Эль-Хаджи, Тельо (Димарко, 79), Крунич, Тьям (Маккароне, 64), Пуччарелли.
«Сассуоло» – Консильи, Аджапонг, Пелузо, Летсхерт (Каннаваро, 75), Ачерби, Сенси, Данкан (Лирола, 79), Берарди, Аквилани, Риччи (Политано, 75), Матри.
Предупреждения: Данкан (8), Летсхерт (52), Эль-Хаджи (66), Маккароне (81), Сенси (82).
«Болонья» – «Удинезе» - 4:0
Голы: 1:0 – 2 Дестро, 2:0 – 45 Таидер, 3:0 – 59 Дестро, 4:0 – 68, автогол Ларангейра.
«Болонья» – Миранте, Гастальделло (Иконому, 87), Торосидис (Крафт, 52), Майетта, Мбайе, Донса, Вивиани (Петкович, 75), Крейчи, Таидер, Верди, Дестро.
«Удинезе» – Карнезис, Анджелла, Фелипе, Ларангейра, Видмер, Янкто (Ридер Матос, 46), Агеманг-Баду, де Пауль (Перица, 46), Хадльвредссон, Сапата, Терео (Кумс, 60).
Предупреждения: Хадльвредссон (20), Вивиани (26), Сапата (35), Ларангейра (42).
Источник — Sport.ua
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