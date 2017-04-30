МОРОЗ: «Игроки должны понимать перспективы для игры в первой команде»

Тренер «Динамо» U-19 Юрий Мороз прокомментировал победу над «Сталью», которая позволила «бело-синим» досрочно завоевать чемпионство.

- Можно ли сказать, что Алексеев раскрылся как центрфорвард и сейчас пребывает на пике формы?

- Скажу так - сегодня в начале игры была запредельная мотивация. Результат - забитые мячи. Мы требуем от Алексеева, чтобы он постоянно работал во вратарской. Но чтобы забивать, туда нужны передачи. Сегодня в первом тайме хорошо работали фланговые игроки. Как следствие, были передачи, и ему ничего не оставалось, кроме как подставлять голову и забивать. Во втором тайме у него были еще 100% моменты, которые он не реализовал.

Во втором тайме мы немного подстроились под противника. Счет был 3:0, старались доиграть малой кровью и стать чемпионами.

- Если брать фазу атаки, игроки попадали в офсайды. С чем это связано?

- У нас на тренировках нет таких тактических упражнений, чтобы мы специально попадали в офсайды. Это или игрок, владеющий мячом, поздно отдает передачу, или открывающийся рано забегает. Но хорошо, что игроки стараются туда бежать. Да, не просматривают линию вне игры, больше концентрируясь на мяче. Есть не доработки, но хорошо, что ребята бегут в атаку. Также это зависит от соперника, того, как они умело делают вне игры. Я доволен тем, как они бежали вперед. Но были моменты, когда при хорошем розыгрыше атак игрок, попадая вне игры, срывал хорошие комбинации. есть над чем работать. Постараемся, чтобы в будущем все было синхронно.

- Можно говорить, что к концовке сезона вы подошли с кадровым голодом? Янаков уже переквалифицировался в центрфорварда.

- Обстоятельства сложились так, что Денису пришлось выйти в линию атаки. В современном футболе универсализм никто не отменял. Ребята хорошо проявляют себя на позициях, где они умеют хорошо играть и при этом добавляют другие позиции. Это упрощает работу тренера во время игры.

- В последних матчах за команду играют Алибеков и Шапаренко из U-21. Берете их в помощь или их «понизили»?

- Это для помощи нам. Первая команда дает в U-21 своих игроков, и ребята не имеют достаточно игровой практики. Почему бы им не получить ее у нас?

- Какие планы на оставшиеся матчи после досрочного чемпионства? Будете кого-то привлекать?

- Младших игроков привлекать не можем, потому что уже есть заявка, и они уехали на чемпионат Европы. Будем продолжать добывать победы, наигрывать связи. Есть над чем работать. Чемпионство - это хорошо. Но эта возрастная группа должна понимать, что у них есть перспективы успешно играть в первой команде.