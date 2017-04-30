U-19: Шахтер минимально одолел Черноморец

В центральном поединке 22-го тура юношеского первенства Украины «Шахтер» принимал «Черноморец».
Чемпионат U19. 22-й тур.
30 апреля 2017 года. Счастливое. «Княжа Арена». 250 зрителей. +22 градуса.
«Шахтер» U19 (Донецк) – «Черноморец» U19 (Одесса) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 Кузьменко (44)
«Шахтер»: Кучеренко, Конопля, Чаговец, Мате, Запорощенко, Якимец, Путря (к) (Андрущенко, 90+2), Чех, Кулаков, Хачаев (Апанчук, 79), Кузьменко (Крыськив, 86)
Запасные: Вертей, Павлиш, Мудрик, Меличенко
Главный тренер: Сергей Шищенко
«Черноморец»: Кожухарь, Приян, Бабогло, Семенченко, Соколюк, Христенко (Полевой, 90+1), Максименков (Шамугия, 72), Семенив (к), Глущенко (Марийко, 46), Шония (Вдовиченко, 78), Плохотнюк (Студиникин, 90)
Запасные: Суаиб, Гавриличев
Тренер: Александр Спицын
Предупреждение: Семенив (90+4)
Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Источник — ФК Шахтер
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