Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

U-19: Шахтер минимально одолел Черноморец

Кузьменко принес победу дончанам

  • 30.04.2017 17:14
  • 35 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

В центральном поединке 22-го тура юношеского первенства Украины «Шахтер» принимал «Черноморец».

Чемпионат U19. 22-й тур.

30 апреля 2017 года. Счастливое. «Княжа Арена». 250 зрителей. +22 градуса.

«Шахтер» U19 (Донецк) – «Черноморец» U19 (Одесса) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 Кузьменко (44)

«Шахтер»: Кучеренко, Конопля, Чаговец, Мате, Запорощенко, Якимец, Путря (к) (Андрущенко, 90+2), Чех, Кулаков, Хачаев (Апанчук, 79), Кузьменко (Крыськив, 86)

Запасные: Вертей, Павлиш, Мудрик, Меличенко

Главный тренер: Сергей Шищенко

«Черноморец»: Кожухарь, Приян, Бабогло, Семенченко, Соколюк, Христенко (Полевой, 90+1), Максименков (Шамугия, 72), Семенив (к), Глущенко (Марийко, 46), Шония (Вдовиченко, 78), Плохотнюк (Студиникин, 90)

Запасные: Суаиб, Гавриличев

Тренер: Александр Спицын

Предупреждение: Семенив (90+4)

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.