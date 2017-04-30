Динамо Киев U-19 – чемпионы Украины

После победы над «Сталью» 4:1 «Динамо» досрочно, за четыре тура до финиша, стало победителем Чемпионата U-19!
Подопечные Юрия Мороза, Сергея Шматоваленко и Максима Шацких блестяще прошли турнирную дистанцию, ни на одном из ее этапов не дав усомниться в своем превосходстве! В 22 матчах «Динамо» одержало 19 побед, одну ничью и два поражения, при разнице мячей 70:18!
Победа в чемпионате подтвердила высокое реноме футбольной школы «Динамо». В чемпионате U-19 клуб не имеет равных из пяти проведенных розыгрышей победив в трех. В том числе, в двух последних.
Источник — ФК Динамо Киев
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