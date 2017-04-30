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Динамо Киев U-19 – чемпионы Украины

Молодежная команда киевлян выступит в Юношеской лиге УЕФА

  • 30.04.2017 16:45
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Метки
ФК ДИнамо
© ФК ДИнамо

После победы над «Сталью» 4:1 «Динамо» досрочно, за четыре тура до финиша, стало победителем Чемпионата U-19!

Подопечные Юрия Мороза, Сергея Шматоваленко и Максима Шацких блестяще прошли турнирную дистанцию, ни на одном из ее этапов не дав усомниться в своем превосходстве! В 22 матчах «Динамо» одержало 19 побед, одну ничью и два поражения, при разнице мячей 70:18!

Победа в чемпионате подтвердила высокое реноме футбольной школы «Динамо». В чемпионате U-19 клуб не имеет равных из пяти проведенных розыгрышей победив в трех. В том числе, в двух последних.

Источник — ФК Динамо Киев

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