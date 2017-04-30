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35-й тур
Ман Юнайтед
1:1
Суонси
30.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед — Суонси — 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Суонси»

  • 30.04.2017 17:10
  • 37 просмотров
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В поединке 35-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Суонси» команды сыграли вничью:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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